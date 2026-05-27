Τραγωδία σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης (27/5) στην Ηράκλεια Σερρών, όπου ένα αγόρι ηλικίας 10 ετών εντοπίστηκε νεκρό μέσα σε αρδευτικό κανάλι της περιοχής.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Infonews24, περίπου στις 11:45 ενημερώθηκε η Αστυνομία για το περιστατικό και άμεσα σήμανε συναγερμός στις Αρχές.

Το παιδί εντοπίστηκε μέσα στο αρδευτικό κανάλι και ανασύρθηκε από πυροσβέστες του Κλιμακίου Σιδηροκάστρου χωρίς τις αισθήσεις του.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο το διακόμισε το παιδί στο Κέντρο Υγείας Ηράκλειας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Η σορός του 10χρονου πρόκειται να μεταφερθεί στη Θεσσαλονίκη για τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής, προκειμένου να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν πρόκειται για εγκληματική ενέργεια.

Όπως όλα δείχνουν ο 10χρονος έπαιζε σε οικισμό Ρομά, που βρίσκεται στο σημείο, και κατά λάθος έπεσε μέσα στο κανάλι όπου έχασε τη ζωή του.

Την υπόθεση ερευνά το Αστυνομικό Τμήμα Ηράκλειας.