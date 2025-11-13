Τραγική κατάληξη είχε η επιχείρηση αναζήτησης του 75χρονου άνδρα που αγνοούνταν από το πρωί της Τρίτης στη Δράκεια Πηλίου. Ο ηλικιωμένος βρέθηκε νεκρός σε απόκρημνη πλαγιά, δίπλα στο αυτοκίνητό του, βάζοντας τέλος στην αγωνία των συγγενών του με τον πιο δραματικό τρόπο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 75χρονος είχε μεταβεί χθες στα κτήματά του στην περιοχή της Δράκειας για να πραγματοποιήσει αγροτικές εργασίες. Από εκείνη τη στιγμή δεν έδωσε κανένα σημείο ζωής, με αποτέλεσμα οι οικείοι του, ανήσυχοι για την τύχη του, να ειδοποιήσουν άμεσα τις Αρχές.

Ακολούθησε μεγάλη επιχείρηση εντοπισμού στην ορεινή περιοχή. Δύο οχήματα και έξι εθελοντές της Λέσχης Ειδικών Δυνάμεων Μαγνησίας “χτένιζαν” από το πρωί τις δύσβατες διαδρομές και τις πλαγιές γύρω από τα κτήματα του ηλικιωμένου, ενώ οι έρευνες επεκτάθηκαν και στα μονοπάτια που οδηγούν προς το Πήλιο.

Τελικά, ο άτυχος άνδρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του, στο πλάι του οχήματός του, σε σημείο δύσβατο και με μεγάλη κλίση. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκε στη χαράδρα δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο να έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του κατά τη διάρκεια της επιστροφής.

Τη σορό του 75χρονου παρέλαβε συνεργείο της Πυροσβεστικής, ενώ φως στα αίτια του θανάτου αναμένεται να ρίξει η ιατροδικαστική εξέταση. Οι έρευνες των Αρχών συνεχίζονται για την πλήρη διερεύνηση του περιστατικού.

Πηγή: thenewspaper.gr

Επιμέλεια: Α.Α