Νεκρός εντοπίστηκε 84χρονος ημεδαπός άνδρας στη θαλάσσια περιοχή του όρμου Φαλήρου, κοντά στις εκβολές του ποταμού Κηφισού, από στελέχη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Νεκροψία – νεκροτομή για να διακριβωθούν τα αίτια του θανάτου

Το πτώμα παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Αττικό Γενικό Νοσοκομείο, προκειμένου να διενεργηθεί νεκροψία – νεκροτομή και να διακριβωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου.

Για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση από το αρμόδιο Λιμεναρχείο, ενώ εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ