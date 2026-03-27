Νεκρός μέσα στα κρατητήρια του Αστυνομικού Τμήματος Ομόνοιας βρέθηκε σήμερα το απόγευμα ένας Πακιστανός.

Πρόκειται για κρατούμενο ο οποίος τελούσε υπό διοικητική κράτηση και εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του. Σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε αργά το βράδυ η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, “άμεσα αστυνομικοί παρείχαν πρώτες βοήθειες, ενώ κλήθηκε ασθενοφόρο του Ε.Κ.Α.Β., το πλήρωμα του οποίου, κατά την άφιξή του, διαπίστωσε τον θάνατό του. Για το περιστατικό ενημερώθηκε ο αρμόδιος Εισαγγελέας, ενώ στο σημείο κλήθηκε και μετέβη ιατροδικαστής”.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το μεσημέρι ο κρατούμενος είχε μεταφερθεί σε νοσοκομείο λόγω αδιαθεσίας. Υποβλήθηκε σε ιατρικές εξετάσεις και λίγο μετά τις 10 το βράδυ επέστρεψε στα κρατητήρια του τμήματος.

“Τα αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεων τέθηκαν υπόψη του ιατροδικαστή, ενώ τα ακριβή αίτια του θανάτου θα προσδιοριστούν μετά την ολοκλήρωση της νεκροψίας – νεκροτομής”.

Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών πήγε στο αστυνομικό τμήμα Ομόνοιας και φωτογράφισε τον χώρο όπου βρέθηκε νεκρός ο κρατούμενος.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.:

«Απογευματινές ώρες σήμερα (27 Μαρτίου 2026) στα κρατητήρια του Αστυνομικού Τμήματος Ομόνοιας, αλλοδαπός κρατούμενος, ο οποίος τελούσε υπό διοικητική κράτηση, εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του.

‘Αμεσα αστυνομικοί της ανωτέρω υπηρεσίας παρείχαν πρώτες βοήθειες, ενώ κλήθηκε ασθενοφόρο του Ε.Κ.Α.Β., το πλήρωμα του οποίου, κατά την άφιξή του, διαπίστωσε τον θάνατό του.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε ο αρμόδιος Εισαγγελέας, ενώ στο σημείο κλήθηκε και μετέβη ιατροδικαστής.

Σημειώνεται ότι την 01:30 ώρα της ίδιας ημέρας, ο θανών είχε μεταφερθεί σε νοσοκομείο λόγω αδιαθεσίας, όπου υπεβλήθη σε ιατρικές εξετάσεις και επανεκλείσθη την 10:10 ώρα.

Τα αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεων τέθηκαν υπόψη του ιατροδικαστή, ενώ τα ακριβή αίτια του θανάτου θα προσδιοριστούν μετά την ολοκλήρωση της νεκροψίας – νεκροτομής.

Διενεργούνται όλες οι απαραίτητες δικονομικές και υπηρεσιακές ενέργειες, μεταξύ των οποίων και η φωτογράφηση του χώρου από κλιμάκιο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών.»