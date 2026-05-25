Τραγική κατάληξη είχαν οι πολυήμερες έρευνες για τον εντοπισμό του 25χρονου Ισπανού ορειβάτη στον Όλυμπο. Ο νεαρός άνδρας, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί από την περασμένη Τετάρτη, 20 Μαΐου, εντοπίστηκε νεκρός το μεσημέρι της Δευτέρας, 25 Μαΐου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η σορός του εντοπίστηκε από τα σωστικά συνεργεία στην εξαιρετικά δύσβατη περιοχή «Ζωνάρια», σε μεγάλο υψόμετρο.

Κινητοποίηση των σωστικών συνεργείων και δύσκολη επιχείρηση

Από την πρώτη στιγμή της εξαφάνισης είχε σημάνει συναγερμός, με τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και της ΕΜΑΚ να κινητοποιούνται πλήρως, χτενίζοντας τις επικίνδυνες πλαγιές του βουνού. Μάλιστα, ένας πυροσβέστης που μετείχε στην επιχείρηση διάσωσης γλίστρησε και έπεσε, με αποτέλεσμα να χρειαστεί ειδική επιχείρηση για την μεταφορά του στο νοσοκομείο.

Οι έρευνες είχαν διακοπεί προσωρινά τις προηγούμενες ημέρες εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν στο βουνό, δυσκολεύοντας σημαντικά το έργο των διασωστών.

Σήμερα, και μετά τον εντοπισμό της σορού, στήθηκε ξανά μια ιδιαίτερα δύσκολη και υψηλού ρίσκου επιχείρηση των ανδρών της ΕΜΑΚ για την ανάσυρση της, προκειμένου στη συνέχεια να διακομιστεί στο νοσοκομείο για τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής, η οποία θα ρίξει φως στα ακριβή αίτια του θανάτου του άτυχου ορειβάτη.

Τα «Ζωνάρια» θεωρούνται ένα από τα πιο απόκρημνα σημεία του Ολύμπου, όπου στο παρελθόν έχουν σημειωθεί αρκετά ορειβατικά ατυχήματα λόγω της μορφολογίας του εδάφους και των απότομων εναλλαγών του καιρού σε αυτό το υψόμετρο.