Ένας 47χρονος άνδρας βρέθηκε νεκρός μέσα σε λεωφορείο του ΚΤΕΛ. Ταξίδευε από την Αθήνα με προορισμό την Πάργα. Όταν το λεωφορείο έφτασε στον προορισμό του, ο οδηγός τον βρήκε αναίσθητο.

Αμέσως ειδοποίησε το ΕΚΑΒ και στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο. Οι διασώστες επιχείρησαν ανάνηψη με ΚΑΡΠΑ και μετέφεραν τον 47χρονο στο Κέντρο Υγείας της περιοχής. Παρά τις προσπάθειες των διασωστών και του ιατρικού προσωπικού, ο άνδρας δεν επανήλθε.

Στο σημείο έφτασε και η αστυνομία για τη διερεύνηση του περιστατικού, ενώ τα ακριβή αίτια θανάτου του 47χρονου, ο οποίος ήταν κάτοικος της περιοχής, αναμένεται να διευκρινιστούν από τη νεκροψία.

