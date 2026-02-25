Τραγωδία σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης, 25 Φεβρουαρίου, όταν 57χρονος άνδρας ανασύρθηκε νεκρός κατά τη διάρκεια εργασιών σε πλοίο στο λιμάνι του Ηρακλείου.

Το δυστύχημα σημειώθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, όταν ο άνδρας ξένης καταγωγής έκανε εργασίες συντήρησης σε πλοίο.

Στο σημείο έσπευσαν άνδρες του Λιμεναρχείου Ηρακλείου και ένα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που παρέλαβε τον άτυχο εργάτη, δίχως τις αισθήσεις του, με τον γιατρό της υπηρεσίας να επιβεβαιώνει τον θάνατό του κατά τη μεταφορά του στο ΠΑΓΝΗ.