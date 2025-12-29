Τραγικό θάνατο βρήκε ένας άνδρας, ο οποίος υπέκυψε στα τραύματά του, έπειτα από σοβαρό τροχαίο δυστύχημα. Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, το περιστατικό σημειώθηκε σήμερα (29/12) το μεσημέρι, όταν για λόγους που παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστοι, ο οδηγός Ι.Χ. αυτοκινήτου έχασε τον έλεγχο του οχήματός του στην περιοχή Πέτρας Σελί, έξω από το χωριό Σέμπρωνας του Δήμου Καντάνου – Σελίνου, στα Χανιά. Το όχημα εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε γκρεμό βάθους περίπου 70 μέτρων.

Διερχόμενοι οδηγοί ειδοποίησαν άμεσα τις Αρχές, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθεί η Πυροσβεστική Υπηρεσία, η οποία έσπευσε στο σημείο με πέντε οχήματα και δεκαπέντε πυροσβέστες, προκειμένου να απεγκλωβίσουν τον άνδρα και να τον μεταφέρουν με φορείο, σε ασφαλές σημείο. Εκεί τον παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο, παρά τις προσπάθειες των διασωστών, δεν κατάφερε να επανέλθει.