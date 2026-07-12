Συναγερμός σήμανε σήμερα Κυριακή 12 Ιουλίου στις φυλακές Χαλκίδας, όταν ένας 61χρονος κρατούμενος, για οικονομικά εγκλήματα εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του.

Άμεσα ειδοποιήθηκε η αστυνομία και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε τη σορό του στο Νοσοκομείο Χαλκίδας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστά. Φως στην υπόθεση αναμένεται να ρίξει η νεκροψία-νεκροτομή.

ΠΗΓΗ: evia online