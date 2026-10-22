Αργά το απόγευμα της Τετάρτης 21 Οκτωβρίου επικράτησε αναστάτωση στην Ιστιαία Ευβοίας, όταν ο 65χρονος γυναικολόγος Βασίλης Παπαευσταθίου βρέθηκε νεκρός του μέσα στο προσωπικό του ιατρείο.

Ο εκλιπών ήταν ιδιαίτερα αγαπητός και δραστήριος στην περιοχή, ενώ παράλληλα διατηρούσε συνεργασία με μεγάλο μαιευτήριο της Αθήνας.

Πώς αποκαλύφθηκε η τραγωδία

Τα ίχνη της τραγωδίας άρχισαν να αποκαλύπτονται όταν ασθενής επισκέφθηκε το ιατρείο για μια προγραμματισμένη εξέταση. Αφού περίμενε αρκετή ώρα στον χώρο αναμονής χωρίς να λαμβάνει καμία ανταπόκριση, αποφάσισε να περάσει στο εσωτερικό του γραφείου.

Εκεί βρέθηκε αντιμέτωπος με το δυσάρεστο θέαμα, βλέποντας τον γιατρό πεσμένο μπρούμυτα στο πάτωμα.

Κινητοποίηση των αρχών και ιατροδικαστική έρευνα

Αμέσως ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ και η Αστυνομία, κλιμάκια των οποίων έσπευσαν στο σημείο. Οι διασώστες διαπίστωσαν τον θάνατό του, ενώ φως στα ακριβή αίτια που προκάλεσαν την ξαφνική απώλεια αναμένεται να ρίξει η προβλεπόμενη ιατροδικαστική εξέταση.

Το συγκινητικό αντίο του Γιώργου Πατούλη

Η είδηση του θανάτου του Βασίλη Παπαευσταθίου προκάλεσε βαθιά θλίψη και στον ιατρικό κόσμο της Αθήνας.

Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και πρώην Περιφερειάρχης Αττικής, Γιώργος Πατούλης, απηύθυνε δημόσιο αποχαιρετισμό για τον αιφνίδιο χαμό του, σημειώνοντας πως ο εκλιπών ήταν παράλληλα και θείος της συζύγου του, Νάνσυς Κοιλού:

«Με βαθιά θλίψη αποχαιρετούμε τον αγαπημένο θείο της συζύγου μου, Βασίλη Παπαευσταθίου, μαιευτήρα-γυναικολόγο, έναν σπουδαίο άνθρωπο, που έφυγε από τη ζωή τόσο αιφνίδια και πρόωρα.

Για την οικογένειά μας, η απώλειά του είναι βαθιά προσωπική. Θα κρατήσουμε πάντα στην καρδιά μας τις στιγμές που μοιραστήκαμε μαζί του και την παρουσία του κοντά μας στη γέννηση του γιου μας, σε μία από τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής μας.

Η πολυετής επαγγελματική του δραστηριότητα στην τοπική κοινωνία της Βόρειας Εύβοιας και στην Αθήνα, η επιστημονική του προσφορά, αλλά και η καλοσύνη που τον χαρακτήριζε, θα μείνουν ανεξίτηλα στη μνήμη όλων όσοι τον γνώρισαν και τον εμπιστεύτηκαν — και ήταν πολλοί.

Η σκέψη μας βρίσκεται κοντά στην αγαπημένη του σύζυγο και την αξιολάτρευτη κόρη του, που καλούνται να διαχειριστούν μια τόσο ξαφνική και οδυνηρή απώλεια. Τους συνοδεύουμε με όλη μας την αγάπη και τη συμπαράσταση σε αυτές τις δύσκολες στιγμές.

Καλό ταξίδι, αγαπημένε μας Βασίλη. Θα σε θυμόμαστε πάντα με αγάπη και σεβασμό. Αιωνία σου η μνήμη».