Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τις 10 χθες το βράδυ στη συμβολή των οδών Θησέως και Σπάρτης στην περιοχή της Καλλιθέας. Μοτοσικλετιστής κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, έχασε τον έλεγχο της μηχανής, εξετράπη της πορείας του και έπεσε πάνω σε αυτοκίνητο.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, από τη σφοδρή πρόσκρουση τραυματίστηκε ελαφρά και μία γυναίκα που κινούνταν πεζή στο σημείο, καθώς παρασύρθηκε κατά τη διάρκεια του ατυχήματος.

Στο σημείο έσπευσαν διασώστες του ΕΚΑΒ, όπου διαπίστωσαν τον θάνατο του δικυκλιστή. Παράλληλα, στελέχη της Τροχαίας προχώρησαν σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και αποκλεισμό παρακείμενων οδών, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η προανάκριση για τη διερεύνηση των ακριβών αιτιών του δυστυχήματος.