Ένας οδηγός μοτοσικλέτας έχασε τη ζωή του νωρίς το πρωί στη Λεωφόρο ΝΑΤΟ 120, στον Ασπρόπυργο. Γύρω στις 6.30 το πρωί και κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, έχασε τον έλεγχο της μηχανής, με αποτέλεσμα να ανατραπεί και να τραυματιστεί θανάσιμα.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της Τροχαίας αλλά και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Δυστυχώς όμως ο αναβάτης της μηχανής, τα στοιχεία του οποίου ακόμα δεν έχουν επιβεβαιωθεί, είχε υποκύψει στα τραύματα του. Έρευνες για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος, διενεργεί η Τροχαία.