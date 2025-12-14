Απρόσμενη εξέλιξη είχε ο άγριος ξυλοδαρμός ορθοπαιδικού γιατρού από 45χρονο ασθενή στο Νοσοκομείο του Αιγίου, καθώς ο ασθενής εντοπίστηκε σήμερα νεκρός από αδιευκρίνιστα αίτια.

Τον εντόπισαν δικοί του άνθρωποι στο σπίτι του χωρίς τις αισθήσεις του, κάλεσαν ασθενοφόρο που τον μετέφερε στο Νοσοκομείο κι εκεί οι γιατροί απλώς πιστοποίησαν τον θάνατό του, όπως αναφέρει η τοπική ιστοσελίδα pelop.gr.

Το επεισόδιο σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής, όταν ο 45χρονος με βαρύ ποινικό παρελθόν και καταδικαστικές αποφάσεις για ναρκωτικά, προσήλθε στο Νοσοκομείο για εξέταση. Σύμφωνα με πληροφορίες, διαφώνησε έντονα με τον γιατρό για τον τρόπο αντιμετώπισης του προβλήματός του, με τη λογομαχία να εξελίσσεται γρήγορα σε βίαιη επίθεση.

Άμεσα ειδοποιήθηκε η Αστυνομία, η οποία σχημάτισε δικογραφία για το περιστατικό. Ο δράστης, ωστόσο, είχε ήδη αποχωρήσει από το Νοσοκομείο και αναζητούνταν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Πληροφορίες αναφέρουν ότι παρέμενε κρυμμένος τις επόμενες ημέρες, προκειμένου να αποφύγει τη σύλληψη.

Ο 45χρονος μεταφέρθηκε νεκρός το απόγευμα της Κυριακής με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Αιγίου, χωρίς να είναι ακόμα γνωστά τα αίτια του θανάτου του.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου διερευνώνται, ενώ αναμένεται ιατροδικαστική εξέταση που θα ρίξει φως στις συνθήκες κάτω από τις οποίες επήλθε ο θάνατός του και το αν σχετίζεται με το αρχικό πρόβλημα για το οποίο προσήλθε την Παρασκευή στο Νοσοκομείο.

Έχει ήδη ζητηθεί παρέμβαση της Αστυνομίας και της Εισαγγελίας.

«Γιατρέ δεν μου αρέσει η μούρη σου»

«Ο άνθρωπος αυτός με χτυπούσε για μισή ώρα», λέει ο ορθοπαιδικός γιατρός που έπεσε θύμα άγριου ξυλοδαρμού από τον 45χρονο ασθενή στα Επείγοντα του Νοσοκομείου Αιγίου.

Από τις μπουνιές που δέχθηκε στο πρόσωπο ο γιατρός, αιμόφυρτος έπεσε κάτω, και πίσω χτυπώντας στο κεφάλι.

Ο ίδιος περιγράφοντας τις στιγμές του ξυλοδαρμού του ανέφερε:

«Ο άνθρωπος αυτός φοβήθηκε με κάποια κίνηση που έκανα εγώ. Φοβήθηκε με το που σηκώθηκα από το γραφείο, δηλαδή νόμιζε ο άνθρωπος ότι θα τον χτυπήσω. Είχε μυαλό μικρού παιδιού δηλαδή. Δεν τον έχω δει ποτέ στη ζωή μου. Νόμιζε, με το που σηκώθηκα, ότι θα τον χτυπούσα. Χτυπάμε εμείς ασθενείς; Μπορείς να τον πονέσεις στην εξέταση, να τον πονέσω. Άλλο αυτό», είπε το θύμα της επίθεσης μιλώντας στο MEGA.

«Μου ήρθε κοντά, έτσι πολύ κοντά, να με πλησιάζει. Με πλησίασε “ρε γιατρέ” μου λέει “δεν μου αρέσει η μούρη σου”, έτσι μου έλεγε. Είκοσι λεπτά να με βαράει και να μου λέει “δεν μ’ αρέσει η μούρη σου”».

«Να με πετάει πάνω-κάτω στο ιατρείο από δω, από κει, για τέτοια κατάσταση μιλάω. “Άνθρωπέ μου δεν σου έχω κάνει τίποτα” να του λέω, και να συνεχίζει να με χτυπάει. «Δεν ξέρω πώς να αμυνθώ», του εξήγησα. “Άσε μωρέ, δεν μ’ αρέσει η μούρη σου να με κοιτάς”, μου λέει».

«Ο άνθρωπος αυτός με χτυπούσε 20 λεπτά, μισή ώρα. Συνέχισε να με χτυπάει για ώρα. Μου έκανε μεγάλες βλάβες. Με τελείωσε στο πρόσωπο. Μπουνιές, συνέχεια μπουνιές. Στο κεφάλι, στη μύτη και στο φρύδι. Το φρύδι μου το τελείωσε. Έχω ράμματα στο φρύδι, βαθύ ήταν ένα εκατοστό βάθος μέσα».