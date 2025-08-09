Την τελευταία του πνοή άφησε το απόγευμα της Παρασκευής (8/8) ο 55χρονος φωτορεπόρτερ Γιάννης Δημητράς. Ο φωτογράφος επέβαινε μαζί με τη σύζυγου του σε αυτοκίνητο που εξετράπη της πορείας του με αποτέλεσμα να προσκρούσει με σφοδρότητα στα προστατευτικά κιγκλιδώματα της Εγνατίας Οδού.

Η 38χρονη σύζυγός του που επέβαινε επίσης στο μοιραίο όχημα, ακρωτηριάστηκε και πλέον νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, διασωληνωμένη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων.

Το Εναλλακτικό Πολιτιστικό Εργαστήρι, μέσω των κοινωνικών δικτύων, απηύθυνε δημόσια έκκληση για προσφορά αίματος προς ενίσχυση της 38χρονης Μαργαρίτας Σαμοΐλη, η οποία δίνει τη δική της μάχη για τη ζωή.

Το Σωματείο Επαγγελματιών Φωτογράφων Κέρκυρας, με ανακοίνωσή του, εξέφρασε βαθιά θλίψη για τον θάνατο του Γιάννη Δημητρά, μεταφέροντας τα συλλυπητήρια όλων των μελών του στην οικογένειά του.