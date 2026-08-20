Νεκρός ο 60χρονος που αυτοπυροβολήθηκε το πρωί της Πέμπτης 20 Αυγούστου, σε πρατήριο καυσίμων στο Χαϊδάρι.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 08:00. Η 43χρονη υπάλληλος του βενζινάδικου, βρήκε τον άνδρα τραυματισμένο από πυροβόλο όπλο στο κεφάλι μέσα στο γραφείο, στον πρώτο όροφο της επιχείρησης.

Η 43χρονη κάλεσε αμέσως το ΕΚΑΒ, καθώς και την αστυνομία. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο και μετέφερε τον 60χρονο, ο οποίος είχε τις αισθήσεις του, στο Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν».

Λίγες ώρες αργότερα, ο ιδιοκτήτης του πρατηρίου καυσίμων άφησε την τελευταία του πνοή. Το Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής ανέλαβε την προανάκριση, και οι Αρχές διερευνούν αν πρόκειται για απόπειρα αυτοκτονίας ή κάποιο άλλο περιστατικό.

Σημειώνεται πως η υπάλληλος που ακόμη βρίσκεται σε κατάσταση σοκ, λαμβάνει ψυχολογική υποστήριξη.