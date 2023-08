Tραγωδία με έναν νεκρό και δεκάδες τραυματίες εξελίχθηκαν τα πρωτοφανούς αγριότητας επεισόδια που σημειώθηκαν αργά το βράδυ την Δευτέρας (7/8) έξω από το γήπεδο της ΑΕΚ «ΟΠΑΠ Arena» στη Νέα Φιλαδέλφεια, την ώρα που η Αστυνομία ήταν απούσα.

Ο 29χρονος φίλος της ΑΕΚ, Μιχάλης Κατσούρης, έχασε τη ζωή του, καθώς υπέκυψε στα τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο μετά από χτύπημα που δέχτηκε έξω από το γήπεδο. Δυστυχώς ο 29χρονος δέχτηκε πολλαπλές μαχαιριές, με αποτέλεσμα να εκπνεύσει.

Όταν οι χoύλιγκαν Κροάτες με την συνδρομή Ελλήνων ομοϊδεατών τους έβγαιναν από το μετρό με ρόπαλα για να κατευθυνθούν στο γήπεδο της ΑΕΚ η αστυνομία όφειλε να είναι παρούσα και να επέμβει. Προφανώς σε κλίμα θερινής ραστώνης οι επικεφαλής θεώρησαν ότι δεν χρειαζόταν να ξοδέψουν τη νύχτα τους συλλαμβάνοντας κοινωνικούς αλήτες. Έτσι πέρασαν κάτω απο τη μύτη τους όλα αυτά τα αποβράσματα για να τρομοκρατήσουν γύρω στις 23.00 τους κατοίκους της Νέας Φιλαδέλφειας και να σκοτώσουν ένα παιδί 29 ετών τον Μιχάλη Κατσούρη με μαχαιριές. Οι κατόπιν εορτής ανακοινώσεις της ΕΛΑΣ αποτελούν στάχτη στα μάτια και φθηνή κυβερνητική προπαγάνδα.

08.08.2023, Dinamo BBB🇭🇷 hooligans at Train station in Athens🇬🇷 before fight. https://t.co/Fjy3xrlEmQ pic.twitter.com/FFmomudlQt

