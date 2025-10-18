Επιμέλεια: Πέτρος Πετρόπουλος

Δεν τα κατάφερε τελικά ο οδηγός του ΙΧ αυτοκινήτου, που τα ξημερώματα του Σαββάτου (18/10), καρφώθηκε με το όχημά του σε δέντρο επί της Λεωφόρου Πάρνηθας, στο Μενίδι.

Ο άτυχος άνδρας, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών, εξέπνευσε.

Το ατύχημα συνέβη λίγο μετά τις 5:00 τα ξημερώματα, στη Λεωφόρο Πάρνηθος.

Για άγνωστη αιτία, το Ι.Χ. όχημα εξετράπη της πορείας του και καρφώθηκε σε δέντρο. Από τη σύγκρουση, ο οδηγός αρχικά είχε τραυματιστεί σοβαρά.

Ο οδηγός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, αλλά δυστυχώς δεν τα κατάφερε και εξέπνευσε.

Πηγή: skaitv – ΕΡΤ