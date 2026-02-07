Τραγική κατάληξη είχε το τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής (6/2) στη λεωφόρο Μαραθώνος καθώς ο πεζός που παρασύρθηκε από μοτοσικλέτα κατέληξε στο νοσοκομείο «Γεννηματάς» όπου είχε μεταφερθεί.

Το περιστατικό στο οποίο τραυματίστηκε σοβαρά και ο οδηγός της μηχανής συνέβη περίπου 500 μέτρα μετά τη συμβολή της Μαραθώνος με την Πικερμίου. Η Τροχαία αναζητά υλικό από κάμερες ασφαλείας για να δει πώς συνέβη η παράσυρση. Να σημειωθεί ότι στο σημείο δεν υπάρχει διάβαση πεζών.

ΠΗΓΗ: ΕΡΤ