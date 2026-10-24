Τραγικό θάνατο βρήκε ένας 43χρονος οδηγός σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (23/10) στην οδό Βαραμπά, στο Μαρκόπουλο.

Η πρόσκρουση σε μάντρα και η έρευνα των Αρχών

Σύμφωνα με πληροφορίες, το όχημα που οδηγούσε το θύμα, ενώ κινούνταν από το αεροδρόμιο με κατεύθυνση προς το Μαρκόπουλο, εξετράπη της πορείας του υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες και προσέκρουσε βίαια σε μάντρα.

Η σύγκρουση στάθηκε μοιραία για τον 43χρονο, ο οποίος υπέκυψε στα τραύματά του, ενώ τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στο δυστύχημα διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.