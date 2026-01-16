Δυσάρεστη κατάληξη είχαν οι αναζητήσεις για τον 25χρονο Γιώργο Κοτσαύτη, που είχε εξαφανιστεί από το Μαρούσι στις 12 Ιανουαρίου.. Ο νεαρός, σύμφωνα με πληροφορίες της «Ζούγκλας» εντοπίστηκε νεκρός το βράδυ της Πέμπτης σε οικοδομή στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής.

Τη σορό του εντόπισε η ομάδα Anubis έπειτα από έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, κατόπιν αιτήματος της οικογένειας.

Μάλιστα τα στελέχη της Anubis έκαναν γνωστή την είδηση με ανάρτησή τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τα ξημερώματα της Παρασκευής.

Η ανάρτηση της Anubis

Υπενθυμίζεται ότι ο 25χρονος είχε φύγει από το σπίτι του με το αυτοκίνητό του.

Επίσης, ο αδερφός του, με ανάρτησή του σε ομάδα του Facebook, είχε κάνει δημόσια έκκληση για βοήθεια.

«Ο αδερφός μου αγνοείται και είχε φύγει με το συγκεκριμένο αμάξι Toyota Avensis 1999 γκρι με πινακίδα: ΥΗΧ7726. Απογοητεύομαι και μόνο που καταλήγω να γράφω εδώ, μήπως τυχόν και βρεθεί το αμάξι, ώστε να ξεκινήσει από κάπου η έρευνα. Τελευταία φορά το είδαμε στο Άλσος Συγγρού στο Μαρούσι, τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου και ώρα 8 το πρωί. Το αυτοκίνητο έχει μια χαρακτηριστική λακούβα στο καπό (μπροστά και αριστερά). Ευχαριστώ για τον χρόνο σας».

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των Αρχών για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου του.