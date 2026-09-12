Στο πένθος βυθίστηκε η Αντίπαρος, καθώς ο δήμαρχος του νησιού, Αναστάσιος Φαρούπος, έχασε τη ζωή του σε τροχαίο.

Ο 61χρονος εντοπίστηκε το βράδυ της Παρασκευής 11 Σεπτεμβρίου από περαστικό, πεσμένος στο έδαφος δίπλα στο δίκυκλο που οδηγούσε.

Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, έχασε τον έλεγχο της μηχανής και έπεσε στο οδόστρωμα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα. Αναμένεται η νεκροψία – νεκροτομή του 61χρονου για να αποσαφηνιστούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του.

Γεννημένος το 1965 στην Αντίπαρο, ο Αναστάσιος Φαρούπος ήταν ξεχωριστή προσωπικότητα στο νησί, καθώς διετέλεσε δήμαρχος για τρεις συνεχόμενες θητείες, από το 2014 έως και σήμερα.

Ήταν παντρεμένος και πατέρας τριών παιδιών.