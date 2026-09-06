Συναγερμός σήμανε στις Αστυνομικές Αρχές την Κυριακή έπειτα από τον εντοπισμό στελέχους του Στρατού Ξηράς, νεκρό σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του kranosgr.com, πρόκειται για στέλεχος προελεύσεως ΕΜΘ, του Όπλου των Τεθωρακισμένων, ηλικίας 47 ετών, το οποίο υπηρετούσε σε μονάδα σε νησί του Αιγαίου.

Ο Αρχιλοχίας φέρεται να βρισκόταν στην Αθήνα με άδεια και διέμενε σε ξενοδοχείο.

Κατά τις ίδιες, μέχρι στιγμής πληροφορίες, το προσωπικό του ξενοδοχείου φέρεται να ανησύχησε όταν διαπιστώθηκε καθυστέρηση στην προγραμματισμένη αναχώρησή του και ειδοποιήθηκαν οι αρμόδιες αρχές.

Στο σημείο κλήθηκε η Ελληνική Αστυνομία, ενώ οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες επήλθε ο θάνατός του διερευνώνται.

Μέχρι αυτή την ώρα δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση για τα αίτια του θανάτου.