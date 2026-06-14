Στο σενάριο του ξεκαθαρίσματος λογαριασμών προσανατολίζονται οι Αρχές για την εξιχνίαση της στυγερής δολοφονίας ενός 35χρονου άνδρα αραβικής καταγωγής, ο οποίος έπεσε νεκρός το βράδυ του Σαββάτου, 13 Ιουνίου, σε ένα από τα πιο πολυσύχναστα σημεία στα Εξάρχεια.

Με βάση τα μέχρι στιγμής στοιχεία, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, που έχει αναλάβει την υπόθεση, εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο το έγκλημα να σχετίζεται με κυκλώματα διακίνησης ναρκωτικών.

Οι αστυνομικοί θεωρούν πιθανό το θύμα να είχε προηγουμένως καταδιωχθεί από έναν ή περισσότερους δράστες πριν δεχτεί τα θανάσιμα πυρά, ενώ οι πληροφορίες δείχνουν ότι δράστης και θύμα γνωρίζονταν μεταξύ τους. Μάλιστα, σύμφωνα με μαρτυρίες, περίπου στις 17:00 του Σαββάτου είχε προηγηθεί ένας ιδιαίτερα έντονος καβγάς ανάμεσα στους δύο άνδρες.

Πέντε κάλυκες βρέθηκαν στο σημείο της τραγωδίας στα Εξάρχεια

Το άγριο έγκλημα σημειώθηκε στη διασταύρωση των οδών Καλλιδρομίου και Εμμανουήλ Μπενάκη, στα σκαλάκια που οδηγούν στον Λόφο του Στρέφη. Οι περίοικοι αναστατώθηκαν από τουλάχιστον πέντε διαδοχικούς πυροβολισμούς, με την αστυνομία να φτάνει άμεσα και να αποκλείει την περιοχή.

Ο 35χρονος βρέθηκε νεκρός στα σκαλιά, φέροντας τραύματα από σφαίρες στο κεφάλι και τον θώρακα. Στον τόπο του εγκλήματος οι Aρχές συνέλεξαν πέντε κάλυκες από πιστόλι διαμετρήματος 9 χιλιοστών, οι οποίοι έχουν σταλεί για εξέταση στα εγκληματολογικά εργαστήρια.

Μετά την επίθεση, ο δράστης διέφυγε προς τον Λόφο του Στρέφη και αναζητείται από την ΕΛ.ΑΣ., η οποία συνεχίζει τις έρευνες με εντατικούς ρυθμούς.

Γνώριμα πρόσωπα στην περιοχή θύμα και δράστης

Όπως αναφέρουν κάτοικοι της περιοχής, τόσο το θύμα, όσο και ο δράστης ήταν γνώριμες φιγούρες στη γειτονιά, καθώς συνήθιζαν να περνούν σχεδόν καθημερινά τα απογεύματά τους στο συγκεκριμένο σημείο. Ο 35χρονος ήταν γνωστό ότι κυκλοφορούσε πάντα μαζί με τον μικρόσωμο σκύλο του.

Το τετράποδο βρισκόταν δίπλα του και την ώρα της δολοφονικής επίθεσης. Όταν οι αστυνομικοί και οι διασώστες του ΕΚΑΒ προσέγγισαν το θύμα, βρήκαν τον σκύλο κρυμμένο κάτω από το χέρι του νεκρού ιδιοκτήτη του, καθώς αρνούνταν να τον εγκαταλείψει.

Η εικόνα αυτή προκάλεσε τη συγκίνηση των περιοίκων, οι οποίοι, αφού βεβαιώθηκαν από την αστυνομία ότι το ζώο δεν είχε τραυματιστεί, εξέφρασαν αμέσως την επιθυμία να αναλάβουν τη φροντίδα του. Για τον σκοπό αυτό, οι Αρχές τούς κάλεσαν να επικοινωνήσουν με το Αστυνομικό Τμήμα Εξαρχείων, ώστε να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη νόμιμη διαδικασία.