Θλίψη έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία της Ραφήνας η είδηση του αιφνίδιου θανάτου του 56χρονου υπάρχου του πλοίου Superferry, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός στον ύπνο του μέσα στην καμπίνα του. Ο άτυχος άνδρας βρέθηκε από συναδέλφους του χωρίς τις αισθήσεις του και όλα τα στοιχεία συγκλίνουν στο ότι ο θάνατός του οφείλεται σε παθολογικά αίτια.

Οι αρμόδιες αρχές έχουν αναλάβει τη διερεύνηση του περιστατικού, ενώ αναμένεται να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες της νεκροψίας- νεκροτομής για τη διακρίβωση των ακριβών αιτίων του θανάτου.

Η είδηση του ξαφνικού χαμού του έχει προκαλέσει εύλογη συγκίνηση στους ανθρώπους της ακτοπλοΐας και στο λιμάνι της Ραφήνας.