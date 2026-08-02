Ένα τραγικό περιστατικό σημειώθηκε εν πλω στο επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο Superferry, όταν ο 56χρονος ύπαρχος εντοπίστηκε νεκρός μέσα στην καμπίνα του.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, με όλα τα μέχρι στιγμής ευρήματα να δείχνουν πως ο θάνατός του οφείλεται σε παθολογικά αίτια.

Το τραγικό συμβάν προκάλεσε την άμεση αντίδραση της Πανελλήνιας Ένωσης Ναυτών (ΠΕΝΕΝ), η οποία εξέδωσε ανακοίνωση εκφράζοντας τα θερμά της συλλυπητήρια στην οικογένεια, τους οικείους και τους συναδέλφους του εκλιπόντος.

Παράλληλα, το σωματείο ζητά τη σε βάθος και με πλήρη διαφάνεια διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό.

Η ΠΕΝΕΝ υπογραμμίζει πως παράγοντες όπως η εντατικοποίηση της εργασίας, η υποστελέχωση, η σωματική εξάντληση και η έλλειψη ουσιαστικών μέτρων προστασίας της υγείας των ναυτεργατών οδηγούν συχνά σε παρόμοιες ανείπωτες τραγωδίες στα πλοία.