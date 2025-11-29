Βαριά είναι η ατμόσφαιρα στην περιοχή της Οβρυάς στην Πάτρα, καθώς ένας 22χρονος εντοπίστηκε νεκρός από τους οικείους του, σκορπίζοντας θλίψη στην τοπική κοινωνία.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο νεαρός βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο σπίτι του και άμεσα ειδοποιήθηκαν οι Αρχές.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και δύναμη της Αστυνομίας, που διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Ο πατέρας του εργάζεται σε γνωστό κατάστημα της περιοχής, ενώ η οικογένεια είναι ιδιαίτερα αγαπητή και γνωστή στην Οβρυά.

Η τραγική είδηση έχει συγκλονίσει φίλους, συγγενείς και κατοίκους που μιλούν για ένα εξαιρετικό παιδί.

Τα αίτια θανάτου του 22χρονου δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί και αναμένεται να διερευνηθούν από τις αρμόδιες Αρχές.

