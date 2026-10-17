Ο 46χρονος Νίκος Λεβέντης εντοπίστηκε νεκρός στις 22 Ιουνίου, οκτώ ημέρες μετά την εξαφάνισή του, στον περιφραγμένο χώρο στάθμευσης του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας στη Λεωφόρο Κατεχάκη. Η σορός του βρέθηκε τυχαία και σε προχωρημένη σήψη ανάμεσα σε πυκνά χόρτα από έναν επισκέπτη.

Ο εκλιπών εργαζόταν επί 15 χρόνια στον τομέα της ασφάλειας επιχειρήσεων και πρόσφατα απασχολούνταν ως υπεύθυνος ασφαλείας καμερών σε φαρμακευτική εταιρεία. Τα ίχνη του χάθηκαν τα ξημερώματα της 14ης Ιουνίου, όταν μετά από ένα άγνωστο τηλεφώνημα στις 05:15, έφυγε αναστατωμένος από το σπίτι του.

Λίγο αργότερα, το κινητό του εξέπεμψε σήμα από την περιοχή της Κατεχάκη, ωστόσο η συσκευή δε βρέθηκε ποτέ.

Ο γρίφος της φυλασσόμενης ζώνης

Η ανεύρεση της σορού σε μια αυστηρά φυλασσόμενη στρατιωτική ζώνη προκαλεί σοβαρά ερωτήματα. Το νοσοκομείο διαθέτει περίπου 50 κάμερες ασφαλείας, κεντρικό φυλάκιο ελέγχου και αισθητήρες κατά μήκος της περίφραξης.

Παρά τα δρακόντεια μέτρα, ο 46χρονος δεν καταγράφηκε στην κεντρική πύλη και δε δήλωσε τα στοιχεία του ως επισκέπτης. Το ενδεχόμενο να εισήλθε από την πίσω πλευρά φαντάζει εξαιρετικά δύσκολο λόγω της ύπαρξης τάφρου και συρματοπλεγμάτων. Είναι αξιοσημείωτο πως στο σημείο εντοπισμού του προστέθηκε αργότερα νέα κάμερα, καθώς αποτελούσε «τυφλό» σημείο του συστήματος επιτήρησης.

Η νεκροψία και τα εξαφανισμένα αντικείμενα

Η νεκροψία πραγματοποιήθηκε στις 23 Ιουνίου, ωστόσο λόγω της προχωρημένης σήψης, η αιτία θανάτου χαρακτηρίστηκε απροσδιόριστη. Από τα προσωπικά του αντικείμενα δεν εντοπίστηκαν ποτέ το κινητό του τηλέφωνο και η πιστωτική του κάρτα, παρά μόνο τα τσιγάρα του και μια φωτοτυπία της ταυτότητάς του.

Το αυτοκίνητό του παρελήφθη από τον αδελφό του τέσσερις ημέρες μετά την εξαφάνιση από τον χώρο εργασίας του, έχοντας μέσα τακτοποιημένα προσωπικά είδη. Δύο ημέρες πριν εξαφανιστεί, ο Νίκος είχε υποστεί ένα σοβαρό επεισόδιο στη δουλειά του, όντας σε πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση, έχοντας μάλιστα εκφράσει στην οικογένειά του την πρόθεση να απευθυνθεί στην Αστυνομία.

Τα σκοτεινά ψηφιακά ίχνη

Τα ευρήματα της ψηφιακής έρευνας προσθέτουν νέα διάσταση στο μυστήριο. Περίπου έναν μήνα πριν την εξαφάνισή του, ο 46χρονος φέρεται να αναζητούσε καταστροφέα εγγράφων, ενώ είχε διαγράψει στοιχεία από τις συσκευές του.

Μισή ώρα πριν την αναχώρησή του από το σπίτι καταγράφηκε δραστηριότητα από το κινητό του, εγείροντας υποψίες για επικοινωνία με τρίτο πρόσωπο. Ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι πραγματοποιήθηκαν δύο επιτυχείς συνδέσεις στο email του στις 16 και 20 Ιουλίου, εβδομάδες μετά τον θάνατό του, με τη γεωγραφική ένδειξη «Άγιος Δημήτριος, Ήπειρος».

Αναζήτηση απαντήσεων από τις κάμερες ασφαλείας

Επιχειρώντας να ρίξει φως στην υπόθεση, η οικογένεια υπέβαλε έγγραφο αίτημα προς το 251 ΓΝΑ, ζητώντας το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας και διευκρινίσεις για το πώς βρέθηκε εκεί.

Παράλληλα, αναζήτησε στοιχεία από την εταιρεία σεκιούριτι όπου εργαζόταν. Ελλείψει σαφών απαντήσεων, ο δικηγόρος της οικογένειας προσέφυγε στον εισαγγελέα τον Σεπτέμβριο, ζητώντας την επίσημη κλήτευση των εταιρειών που σχετίζονταν με την εργασία του, προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες υπό τις οποίες ο 46χρονος βρέθηκε στον στρατιωτικό χώρο και να εξηγηθεί η μεταθανάτια δραστηριότητα στους λογαριασμούς του.