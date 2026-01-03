Ένας άνδρας 50 ετών βρέθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (3/1/), νεκρός μέσα στο πατρικό του σπίτι, στην περιοχή της Ανοίξεως στη Λαμία.

Ο άτυχος άνδρας είχε να δώσει σημεία ζωής από την περασμένη Τρίτη, και συγγενικά του πρόσωπα που έμεναν κοντά, τον αναζήτησαν στο σπίτι του, καθώς δεν απαντούσε στις κλήσεις τους.

Όταν και τότε δεν πήραν απάντηση, ενημέρωσαν την Αστυνομία και ειδοποιήθηκε κλειδαράς.

Δυστυχώς όταν άνοιξε η πόρτα, οι φόβοι τους επαληθεύτηκαν, καθώς τον βρήκαν νεκρό.

Ο 50χρονος ζούσε για πολλά χρόνια στην Αμερική, και είχε επιστρέψει στη γενέτειρά του τα τελευταία χρόνια, συνεχίζοντας την εργασία του εξ αποστάσεως.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, από την Αστυνομία αποκλείστηκε η τέλεση εγκληματικής ενέργειας και πιθανολογείται ο θάνατός του να προήλθε από παθολογικά αίτια.

Ωστόσο αυτό θα το δείξει η νεκροψία – νεκροτομή η οποία παραγγέλθηκε από το ΑΤ Λαμίας που ανέλαβε την προανάκριση.

