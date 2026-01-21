Νεκρός ανασύρθηκε από τη θάλασσα, λιμενικός στο Παράλιο Άστρος, Κυνουρίας.

Ο άτυχος άνδρας, σκοτώθηκε στην προσπαθειά του να βοηθήσει στο δέσιμο σκαφών εν ώρα καταιγίδας, με αποτέλεσμα να παρασυρθεί από τα κύματα.

Σήμανε συναγερμός και μαζί με τη βοήθεια των παρευρισκόμενων, οι Αρχές έβγαλαν τον λιμενικό από την θάλασσα χωρίς τις αισθήσεις του. Τον μετέφεραν στο Κέντρο Υγείας Άστρους, ωστόσο, εκεί διαπιστώθηκε ο θανατός του.

Ο Υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας, εξέφρασε τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους συναδέλφους του λιμενικού που έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος στο Παράλιο Άστρος.

Δύσκολο και επικίνδυνο καθήκον, που τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος- Ελληνικής Ακτοφυλακής υπηρετούν καθημερινά, για την πατρίδα και… — Vassilis Kikilias (@Vkikilias) January 21, 2026

Σε δήλωσή του τόνισε ότι «πρόκειται για ένα δύσκολο και επικίνδυνο καθήκον, το οποίο τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής εκτελούν καθημερινά, υπηρετώντας την πατρίδα και προστατεύοντας τους πολίτες, ρισκάροντας ακόμη και τη ζωή τους».