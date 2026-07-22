Νεκρός βρέθηκε στο γραφείο του στην οδό 3ης Σεπτεμβρίου 158 αργά το βράδυ της Τρίτης (21/7) ο γνωστός ποινικολόγος Σταύρος Γεωργίου. Τον ποινικολόγο εντόπισαν οι κόρες του, μέσα σε μια λίμνη αίματος και ειδοποίησαν την αστυνομία. Τον αναζητούσαν τις τελευταίες ώρες, καθώς δεν κατάφεραν να έχουν τηλεφωνική επικοινωνία μαζί του, οπότε επισκέφθηκαν το γραφείο του και αντίκρυσαν σοκαρισμένες νεκρό τον πατέρα τους.

Ήταν πεσμένος στο πάτωμα σε εμβρυακή στάση, χωρίς τα ρούχα του, τα οποία ήταν σκορπισμένα.

Άμεσα έφθασε στο σημείο, κλιμάκιο του τμήματος Ανθρωποκτονιών που απέκλεισε τον χώρο. Παράλληλα έφθασε στο σημείο και ιατροδικαστής ενώ εξαρχής δόθηκε εντολή να μην πειραχτεί ο χώρος, προκειμένου να μην αλλοιωθούν τα στοιχεία.

Βίντεο έξω από το κτήριο όπου εντοπίστηκε νεκρός ο ποινικολόγος

Παρότι μέχρι στιγμής δεν μπορεί να ειπωθεί με βεβαιότητα η αιτία του θανάτου του, οι αστυνομικές Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο ότι έχασε τη ζωή του από εγκληματική ενέργεια.

Κατά το παρελθόν το όνομα του συγκεκριμένου ποινικολόγου είχε εμπλακεί σε ποινική υπόθεση. Παράλληλα ο Σταύρος Γεωργίου είχε γίνει γνωστός στο ευρύ κοινό λόγω της συμμετοχής του σε τηλεοπτικές εκπομπές, ενώ είχε εμπλακεί νομικά και στην υπόθεση της εξαφάνισης του μικρού Άλεξ από τη Βέροια.