Χρήστος Μαζάνης

Με μια λιτή ανάρτηση στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, η ομάδα «Αnubis» που με τους ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους έχει συμμετάσχει σε πολλές αναζητήσεις αγνοουμένων αλλά και σε πολύκροτες υποθέσεις όπως τα Τέμπη, αυτή του Βασίλη Καλογήρου και του Μπάμπη Κούτσικου, ενημερώνει πως ο θρυλικός σκύλος – ντετέκτιβ «Εcho», πέθανε ξαφνικά.

Μάλιστα η «Αnubis» στην ίδια ανάρτηση αφήνει υπονοούμενα για εγκληματική ενέργεια κατά του σκύλου, ενώ δεσμεύεται για επίσημη ενημέρωση μέσω Δελτίου Τύπου για το τι ακριβώς έχει συμβεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Zougla.gr ο «Εcho» τις τελευταίες ημέρες βρισκόταν σε σημαντικές αποστολές εκτός Αττικής.

Δείτε την ανάρτηση: