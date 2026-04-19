Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο πριν τις 3 το μεσημέρι της Κυριακής (19/4), στο 114ο χλμ. της Εθνικής οδού Τρίπολης – Κορίνθου, στον κόμβο της Νεμέας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του korinthostv.gr, το όχημα που οδηγούσε μια γυναίκα εξετράπη της πορείας του, βγήκε εκτός δρόμου, και «καρφώθηκε» σε κολώνα φωτισμού, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί στα συντρίμμια και να χρειαστεί η επέμβαση της Πυροσβεστικής για να βγει από τις λαμαρίνες σοβαρά τραυματισμένη.

H γυναίκα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Ναυπλίου.



