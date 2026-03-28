Μια 92χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της, μετά από πυρκαγιά στην κατοικία της.

Συναγερμός σήμανε στις αρχές το μεσημέρι του Σαββάτου (28/3), στη Νεμέα, έπειτα από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε κατοικία στο κέντρο της πόλης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το κέντρο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κορίνθου δέχθηκε κλήση για πυρκαγιά σε σπίτι, κινητοποιώντας άμεσα δυνάμεις.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα τρία πυροσβεστικά οχήματα με εννέα πυροσβέστες, οι οποίοι ξεκίνησαν την επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, αστυνομικοί του Α.Τ Νεμέας εντόπισαν εντός της κατοικίας μια ηλικιωμένη γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις της.

Η γυναίκα απεγκλωβίστηκε άμεσα, ενώ στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Όπως διαπιστώθηκε, η 92χρονη γυναίκα ήταν νεκρή.

Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται από το Ανακριτικό Τμήμα της Π.Υ Κορίνθου.

