Υπόμνημα αντιρρήσεων με νέο αίτημα εκταφής για την κόρη της, Μάρθη που έχασε τη ζωή της στο δυστύχημα των Τεμπών, κατέθεσε σήμερα, Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου, η Μαρία Καρυστιανού.

Υπενθυμίζεται ότι δύο προηγούμενα αιτήματα της κας Καρυστιανού έχουν απορριφθεί.

Με το νέο της αίτημα ζητά την εκταφή της σορού της κόρης της, με σκοπό τη ταυτοποίηση και τη διενέργεια τοξικολογικών και βιοχημικών εξετάσεων, για την ανεύρεση της αληθούς αιτίας θανάτου στα Τέμπη.

Όπως μάλιστα αποκαλύπτει στον φάκελο με τις εξετάσεις DNA θανόντων, λείπουν οι εξετάσεις της κόρης της.

Σύμφωνα με το υπόμνημα της προέδρου του Συλλόγου Πληγέντων Δυστυχήματος Τεμπών 2023 «στην περίπτωση της κόρης μου δεν έγινε ιατρική πραγματογνωμοσύνη νεκροψία – νεκροτομή σύμφωνα με το κάτωθι υπ’ αριθμόν 447/2023 έγγραφο της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Λάρισας, αλλά και πλέον τούτου στον φάκελο με τις εξετάσεις DNΑ θανόντων, απουσιάζουν πλήρως οι εξετάσεις DNA της κόρης μου».

Η Μαρία Καρυστιανού υπογραμμίζει επίσης στο υπόμνημά της προς την Πρόεδρο Εφετών Λάρισας ότι συντρέχουν λόγοι επιστροφής της δικογραφίας για συμπληρωματική ανάκριση, καθώς «προκύπτει από πληθώρα στοιχείων, τα οποία αναδεικνύονται στο παρόν και έχουν ήδη αναδειχθεί και σε πλείστα όσα αιτήματα, υπομνήματα κ.λπ. τα οποία έχω υποβάλει, τόσο εγώ, όσο και οι λοιποί συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών τα οποία έχουν εγχειρισθεί στη δικογραφία και τα οποία είτε αγνοήθηκαν, είτε απορρίφθηκαν αναιτιολόγητα, είτε εξετάστηκαν μεν, αλλά επιδερμικά».

Όπως τονίζει, «έχει παραμένει ανοικτό και αναπάντητο το κρίσιμο ζήτημα: η αναζήτηση όλων των ποινικώς υπευθύνων αλλά και, κυρίως, η διαλεύκανση της αληθούς αιτίας που προκάλεσε τον θάνατο των αγαπημένων μας προσώπων στο πολύνεκρο αυτό σιδηροδρομικό δυστύχημα. Υπό τα δεδομένα αυτά, η υπόθεση, με το μέχρι σήμερα αποδεικτικό υλικό, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ώριμη προς εκδίκαση».

Δείτε ολόκληρο το κείμενο του υπομνήματος που κατέθεσε σήμερα η Μαρία Καρυστιανού ΕΔΩ