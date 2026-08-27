Ένα μήνα μετά το έγκλημα, με θύμα 42χρονη διασώστρια στη Σύρο, τα κίνητρα για τον λόγο που την ώθησαν να εισβάλλει στο σπίτι του ανθρώπου που την μαχαίρωσε, παραμένουν ασαφή.

Ένα νέο βίντεο από κάμερα ασφαλείας φέρνει στο φως τις τελευταίες κινήσεις της άτυχης γυναίκας, περιπλέκοντας ακόμη περισσότερο την υπόθεση.

Η τοπική κοινωνία και οι συνάδελφοί της στο ΕΚΑΒ παραμένουν σοκαρισμένοι, καθώς η 42χρονη ήταν ιδιαίτερα αγαπητή και αφοσιωμένη στο λειτούργημά της. Οι αξιωματικοί της Ασφάλειας, που έχουν αναλάβει την υπόθεση προσπαθούν να συνθέσουν το παζλ των τελευταίων ωρών της ζωής της, περιμένοντας απαντήσεις από τα ιατροδικαστικά ευρήματα, τις συνομιλίες στο κινητό της αλλά και τους ήχους που ακούγονται στα βίντεο από την στιγμή του διαπληκτισμού.

Τι καταγράφει το βίντεο-ντοκουμέντο

Στο υλικό από κάμερες ασφαλείας παρακείμενων κτηρίων, το οποίο βρίσκεται πλέον στο μικροσκόπιο της ΕΛ.ΑΣ., αποτυπώνονται οι τελευταίες στιγμές της 41χρονης πριν εισβάλλει στο διαμέρισμα του ζευγαριού.

Η διασώστρια φαίνεται να φτάνει μόνη της στο σπίτι, χωρίς κάποιο άτομο να την ακολουθεί ή να την περιμένει στη γύρω περιοχή. Στις εικόνες φαίνεται ξεκάθαρα να κινείται στην είσοδο του σπιτιού, βγάζοντας μία μαύρη σακούλα και κρατώντας ένα μαχαίρι. Έχει καλυμμένα χαρακτηριστικά, και φοράει παντελόνι της υπηρεσιακής της ενδυμασίας.

Πριν χτυπήσει το κουδούνι, κοντοστέκεται και κρυφακούει για να διαπιστώσει αν υπάρχουν ομιλίες μέσα. Αμέσως μετά ακούγονται φωνές και ουρλιαχτά, ενώ ο άντρας βγαίνει και την κυνηγάει στις σκάλες.

Οι Αρχές εξετάζουν εξονυχιστικά ακόμη και τους ήχους που ακούγονται στο βίντεο από τη στιγμή που μπήκε στο σπίτι μέχρι την ώρα που βρέθηκε νεκρή, προκειμένου να διαπιστώσουν τι συνέβη.

«Δεν είναι ξεκάθαρο το κίνητρο, δεν είναι ξεκάθαρος ο λόγος», ανέφερε η εκπρόσωπος της Αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου, εξηγώντας ότι η διερεύνηση συνεχίζεται πλέον στο πλαίσιο της ανάκρισης. Σύμφωνα με την ίδια, το ζευγάρι που εμπλέκεται, υποστήριξε ότι κίνητρο της 42χρονης ήταν η ληστεία, χωρίς όμως αυτό να έχει επιβεβαιωθεί από την αστυνομική έρευνα.

Το ζευγάρι έχει επικαλεστεί νόμιμη άμυνα για όσα συνέβησαν. Ωστόσο, όπως επισήμανε η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ., η συγκεκριμένη θέση δεν φαίνεται να έγινε αποδεκτή σε αυτό το στάδιο από τη Δικαιοσύνη, καθώς ο άνδρας προφυλακίστηκε, ενώ δίωξη έχει ασκηθεί και στη γυναίκα. Από την πλευρά τους οι συγγενείς της 42χρονης λένε ότι ο άνδρας είχε ανθρωποκτόνο πρόθεση.