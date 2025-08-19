Ένα νέο σοβαρό περιστατικό προκάλεσε ανησυχία το βράδυ της Δευτέρας 18/08, στο αεροδρόμιο της Κέρκυρας, όταν ακούστηκε ένας δυνατός θόρυβος από τον κινητήρα αεροσκάφους Boeing 737 της Air Horizont, την ώρα της προσγείωσης.

Το πλήρωμα του αεροπλάνου δεν ανέφερε κάποιο πρόβλημα, ωστόσο, η Πυροσβεστική Υπηρεσία του αεροδρομίου έλαβε άμεση ειδοποίηση δράσης, με ετοιμότητα για ενδεχόμενη πυρκαγιά.

Ευτυχώς, δεν προέκυψε κάτι ανησυχητικό και δεν χρειάστηκε περαιτέρω παρέμβαση.

Αξιοσημείωτο είναι ότι το περιστατικό αυτό έρχεται μόλις λίγες ημέρες μετά από ένα παρόμοιο περιστατικό, με αεροσκάφος της Air Condor.

Την Κυριακή, 17/08, το αεροπλάνο τύπου Boeing 757 της εταιρείας, που μετέφερε περίπου 250 επιβάτες, υπέστη σοβαρό πρόβλημα στον έναν από τους κινητήρες του, αμέσως μετά την απογείωση από το αεροδρόμιο της Κέρκυρας.

Ο κινητήρας τυλίχτηκε στις φλόγες μετά από έναν δυνατό κρότο, και ο Κυβερνήτης του αεροσκάφους εξέπεμψε σήμα κινδύνου στα 11.000 πόδια.

Παρά τη σοβαρότητα της κατάστασης, ο πιλότος κατάφερε να πραγματοποιήσει έναν γύρο γύρω από το νησί, διαπιστώνοντας ότι το αεροπλάνο ήταν σε κατάσταση να συνεχίσει την πορεία του. Βίντεο, που δημοσιοποίησε η Ζούγκλα δείχνει πως ένα σμήνος μεγάλων πουλιών (γλάροι πιθανότατα) προκάλεσαν το πρόβλημα με την φλόγα στον κινητήρα.