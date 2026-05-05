Nέο ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι σημειώθηκε στην πόλη της Κοζάνης, όταν το απόγευμα της Δευτέρας (4/5), κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, ένας 12χρονος έχασε τον έλεγχο του οχήματος και τραυματίστηκε έξω από τον πρώην Σιδηροδρομικό Σταθμό Κοζάνης.

Ο νεαρός μεταφέρθηκε στο Μαμάτσειο Νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όπου υποβλήθηκε σε όλες τις απαραίτητες εξετάσεις, έχοντας τραυματιστεί ευτυχώς ελαφρά.

Αρχικά, σοκαρισμένος από το περιστατικό, ο 12χρονος φέρεται να μη θυμόταν τι ακριβώς συνέβη με το πατίνι, αλλά όλα δείχνουν πως το παιδί δεν έχει κάποιο σοβαρό πρόβλημα υγείας.

Πηγή: kozanimedia.gr