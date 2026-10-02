Σε εξέλιξη βρίσκονται οι ισχυρές βροχοπτώσεις που έχουν πλήξει την Κρήτη. Από χθες, Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου, παρατηρείται συσσώρευση υδάτων και φερτών υλικών στο οδόστρωμα, στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Μυλοποτάμου στο Ρέθυμνο.

Στις 16:29 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για περιορισμό των μετακινήσεων στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Μυλοποτάμου στο Ρέθυμνο, λόγω υπερχείλισης χειμάρρου στα Ζωνιανά.

Το προειδοποιητικό μήνυμα της Πολιτικής Προστασίας για περιορισμό των μετακινήσεων:

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Έντονα καιρικά φαινόμενα στο Δήμο #Μυλοποτάμου της Περιφερειακής Ενότητας #Ρεθύμνου. Περιορίστε τις μετακινήσεις σας ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών. ℹ️ https://t.co/mbLpAekqgN@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) October 2, 2026

Ο Δήμος Μυλοποτάμου έχει διαθέσει μηχανήματα έργου για την μεταφορά των φερτών υλικών και τη διευκόλυνση της παροχέτευσης των υδάτων.

Μέχρι στιγμής στην Τοπική Κοινότητα Ζωνιανών, οι πυροσβέστες έχουν μεταφέρει προληπτικά, δύο ανήλικα από την οικία τους σε έτερη οικία, λόγω της ανόδου της στάθμης των υδάτων στην περιοχή.

Βίντεο – Υπερχείλισε χείμαρρος στα Ζωνιανά:

Η κινητοποίηση των Πυροσβεστικών Δυνάμεων παραμένει ισχυρή, για παροχές βοηθείας και κυρίως για αντλήσεις υδάτων, κοπές δέντρων και μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία, εφόσον απαιτηθεί.

Ανάλογα έχουν κινητοποιηθεί και οι Δήμοι των Περιφερειακών Ενοτήτων της Κρήτης, προκειμένου να συνδράμουν στο έργο των πυροσβεστών, κυρίως με μηχανήματα έργου.

Βίντεο από το χάος που επικρατεί στην Κρήτη λόγω της κακοκαιρίας:

Δρόμοι μετατράπηκαν σε χείμαρρους – Δεύτερη ημέρα αγωνίας για το νησί

Είναι η δεύτερη ημέρα που η κακοκαιρία σαρώνει το νησί, χθες είχαμε έναν νεκρό. Ένας βοσκός, τρομαγμένος πήγε στο ποιμνιοστάσιό του για να βεβαιωθεί ότι τα ζώα του δεν θα πάθουν τίποτα, δυστυχώς όμως εντοπίστηκε νεκρός από την Πυροσβεστική.

Τα Ζωνιανά στο Ρέθυμνο, είναι από τις περιοχές που έχουν δεχτεί ανεπανόρθωτα πλήγματα, δρόμοι έχουν μετατραπεί σε ποτάμια, σπίτια πλημμύρησαν και άνθρωποι ψάχνουν καταφύγια.

Λάσπες, μεγάλος όγκος νερού και φερτά υλικά έχουν εισβάλει σε οικίες και κατακλύζουν το χωριό. Οι κάτοικοι έχουν έρθει αντιμέτωποι με αντίξοες συνθήκες και επιχειρούν να σώσουν τις περιουσίες τους.

Εικόνες από τους δρόμους γεμάτους λάσπες και φερτά υλικά:

Η έκτακτη πρόγνωση της ΕΜΥ για την κακοκαιρία

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται για σήμερα Παρασκευή (02-10-2026) και έως το μεσημέρι της Κυριακής (04-10-2026) στο νότιο Αιγαίο, καθώς και τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι στο Αιγαίο, σήμερα Παρασκευή (2-10-2026) έως το απόγευμα του Σαββάτου (03-10-2026).

Πιο συγκεκριμένα:

Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α) Στην Κρήτη από αργά το απόγευμα σήμερα Παρασκευή, και κυρίως το Σάββατο. Από το βράδυ του Σαββάτου προβλέπεται σταδιακή εξασθένηση των φαινόμενων.

β) Στα Δωδεκάνησα από το μεσημέρι του Σαββάτου και έως το μεσημέρι της Κυριακής.

Τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 8 με 9 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο σήμερα Παρασκευή και έως το απόγευμα του Σαββάτου.

Μπορείτε να έχετε μια γενική εικόνα για την εξέλιξη του καιρού, μέσα από την ιστοσελίδα της ΕΜΥ (oldportal.emy.gr). Το παρόν Έκτακτο Δελτίο θα ανανεωθεί σε 12 ώρες.

Πηγή: Nea Kriti