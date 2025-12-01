Με μια αιφνιδιαστική κίνηση οι αγρότες της δυτικής Θεσσαλονίκης κατάφεραν να μπουν στην Εθνική Οδό, στο ύψος των διοδίων των Μαλγάρων, κλείνοντας και τα δύο ρεύματα.

Περίπου 200 τρακτέρ από Μάλγαρα, Χαλάστρα, Κύμινα, Βράχια κι άλλα χωριά της δυτικής Θεσσαλονίκης δημιούργησαν πέρασμα στο πλάι του δρόμου, αφαιρώντας την προστατευτική μπάρα και ανοίγοντας δρόμο για τα τρακτέρ.

Ένταση σημειώθηκε στο μπλόκο των αγροτών στην Εθνική Οδό στο ύψος των διοδίων των Μαλγάρων. Αιφνιδίως έκλεισαν οι αγρότες το πρωί την κυκλοφορία των οχημάτων και στα δύο ρεύματα προκαλώντας τις αντιδράσεις περαστικών οδηγών.

Σύμφωνα με την τηλεόραση του OPEN, οδηγός έπεσε πάνω σε ένα τρακτέρ το οποίο είχε παραταχθεί στον δρόμο. Επικράτησε χαμός, αλλά το θέμα διευθετήθηκε γρήγορα από τους αγρότες.

Ο αγρότης και μέλος του Συντομιστικού Χαλάστρας Γιώργος Μπότας, σε δηλώσεις του υπογράμμισε ότι οι αγρότες είναι έτοιμοι να κάνουν Χριστούγεννα στον δρόμο.

