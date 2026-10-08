Νέα τροπή λαμβάνει η διαμάχη ανάμεσα στον Νίκο Καρβέλα και την Άννα Βίσση, καθώς ο συνθέτης προχωρά στην κατάθεση ασφαλιστικών μέτρων προκειμένου να της απαγορεύσει να ερμηνεύει τα τραγούδια που έχει γράψει ο ίδιος.

Η νομική αυτή εξέλιξη, η οποία αναμένεται να δρομολογηθεί άμεσα, πρόκειται να επηρεάσει καθοριστικά τις ζωντανές εμφανίσεις της Άννας Βίσση, δεδομένου ότι ο δημιουργός έχει υπογράψει τον βασικό κορμό του ρεπερτορίου της σε όλη τη διάρκεια της καριέρας της.

Αν όντως ισχύσει κάτι τέτοιο, τότε η τραγουδίστρια δεν θα μπορεί να ερμηνεύει, ούτε στο καλλιτεχνικό σχήμα στο οποίο θα εμφανιστεί του χρόνου, κανένα από τα 400 τραγούδια του συνθέτη.

Δημητρακόπουλος: «Eίναι νομικά σχεδόν αδύνατο να απαγορεύσει ο Καρβέλας τα τραγούδια του στην Άννα Βίσση»

Νωρίτερα, ο δικηγόρος κ. Δημητρακόπουλος, δήλωσε πως το ενδεχόμενο να μπλοκάρει ο Νίκος Καρβέλας την Άννα Βίσση από το να λέει τα τραγούδια του συγκεντρώνει ελάχιστες νομικές πιθανότητες.

Όπως διευκρίνισε, τα περιουσιακά δικαιώματα των έργων ελέγχονται πλέον από οργανισμό συλλογικής διαχείρισης. Ο συνθέτης διατηρεί αποκλειστικά το αμεταβίβαστο ηθικό δικαίωμα, πράγμα που σημαίνει πως, για να κερδίσει μια τέτοια δικαστική διαμάχη, θα έπρεπε να αποδείξει ότι η ερμηνεία της τραγουδίστριας προσβάλλει το έργο του.

Ο νομικός τόνισε πως ένα τέτοιο επιχείρημα δύσκολα θα μπορούσε να σταθεί στο δικαστήριο, ειδικά από τη στιγμή που η Άννα Βίσση ερμηνεύει τις συγκεκριμένες επιτυχίες για περισσότερο από 3,5 δεκαετίες.

Το φινάλε μιας εμβληματικής συμπόρευσης

Η καλλιτεχνική σχέση των δύο δημιουργών έχει αφήσει ανεξίτηλο το στίγμα της στην ελληνική μουσική σκηνή επί δεκαετίες. Ο Νίκος Καρβέλας έχει γράψει τεράστιες επιτυχίες που έχουν ταυτιστεί με την πορεία της τραγουδίστριας, όπως τα «Δώδεκα», «Αγάπη υπερβολική», «Ψυχεδέλεια», «Σε περίπτωση που», «Όλα για όλα» και «Τρελαίνομαι», καθώς και εμβληματικά ντουέτα τους όπως ο «Τελευταίος χορός» και το «Μέτρα». Σύμφωνα με πληροφορίες, ο συνθέτης είναι αποφασισμένος να φτάσει την υπόθεση μέχρι τέλους, γεγονός που σηματοδοτεί και το οριστικό τέλος της καλλιτεχνικής τους συνεργασίας όπως την γνωρίζαμε.

Η οικονομική διάσταση της ρήξης

Πέρα από την καλλιτεχνική πλευρά, η υπόθεση έχει και μια εξίσου σημαντική οικονομική διάσταση. Ο Νίκος Καρβέλας αποκομίζει σταθερά έσοδα από τα πνευματικά δικαιώματα των δημιουργιών του, ενώ διατηρεί και ξεχωριστή οικονομική συμφωνία με την τραγουδίστρια.

Σε περίπτωση που η Άννα Βίσση αναγκαστεί να αφαιρέσει το συγκεκριμένο ρεπερτόριο από τα προγράμματά της, αναπόφευκτα θα πληγούν και οι αντίστοιχες πηγές εσόδων του ίδιου του συνθέτη. Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στην ακριβή διατύπωση του νομικού αιτήματος, καθώς και στην επικείμενη αντίδραση της Άννας Βίσση.