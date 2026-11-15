Στόχος βομβιστικής επίθεσης αγνώστων έγινε μηχάνημα αυτόματης ανάληψης χρημάτων τα ξημερώματα της Κυριακής 15 Νοεμβρίου στο Νέο Ηράκλειο, με τους δράστες να καταφέρνουν να αρπάξουν τις κασετίνες με τα μετρητά και να εξαφανίζονται.

Όπως έγινε γνωστό από την Ελληνική Αστυνομία, το χτύπημα εκδηλώθηκε γύρω στις 03:45 τα ξημερώματα, στη συμβολή της λεωφόρου Κύμης με την οδό Σκουφά. Οι δράστες προσέγγισαν το ΑΤΜ που είναι εγκατεστημένο στην πρόσοψη σούπερ μάρκετ του σημείου και προκάλεσαν έκρηξη, καταστρέφοντας το μηχάνημα.

Αμέσως μετά την ανατίναξη, απέσπασαν τις κασετίνες που περιείχαν τα χρήματα και διέφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση. Την προανάκριση και τις έρευνες για τη διακρίβωση των συνθηκών της επίθεσης και τον εντοπισμό των υπευθύνων ανέλαβε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.