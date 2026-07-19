Ένα νέο, εντυπωσιακό, ιστορικό ρεκόρ κατέγραψε η κίνηση των πτήσεων στον ελληνικό εναέριο χώρο, επιβεβαιώνοντας τη διαρκώς αυξανόμενη τουριστική και αεροπορική κίνηση στη χώρα μας.

Πιο συγκεκριμένα, το Σάββατο 18 Ιουλίου 2026, το προσωπικό Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας (ΕΕΚ) κλήθηκε να διαχειριστεί τον πρωτοφανή αριθμό των 5.082 πτήσεων μέσα σε μία μόνο ημέρα.

Η επίδοση αυτή ξεπερνά κατά πολύ το προηγούμενο υψηλότερο ημερήσιο σύνολο, το οποίο είχε σημειωθεί στις 10 Αυγούστου 2024 με 4.944 πτήσεις. Παρά τον τεράστιο όγκο εργασίας και τις αυξημένες απαιτήσεις, οι Έλληνες ελεγκτές ανταποκρίθηκαν με απόλυτη επιτυχία, διασφαλίζοντας το σύνολο της εναέριας κυκλοφορίας και τηρώντας αυστηρά τα υψηλότερα πρότυπα ασφαλείας, όπως αυτά ορίζονται από τους εθνικούς, ευρωπαϊκούς και διεθνείς κανονισμούς.

Η φετινή δυναμική είχε αρχίσει να δείχνει τα σημάδια της ήδη από τις αρχές του μήνα. Είναι χαρακτηριστικό ότι το ρεκόρ του Αυγούστου του 2025, το οποίο είχε φτάσει τις 4.916 πτήσεις, καταρρίφθηκε φέτος πολύ νωρίς, και συγκεκριμένα στις 4 Ιουλίου 2026, όταν καταγράφηκαν 4.925 πτήσεις.

Όπως όλα δείχνουν, η κίνηση στους ελληνικούς αιθέρες δεν πρόκειται να υποχωρήσει σύντομα. Σύμφωνα με τα τρέχοντα στοιχεία του προγραμματισμού των πτήσεων, αυτή η έντονα αυξητική τάση αναμένεται να διατηρηθεί αμείωτη καθ’ όλη τη διάρκεια του Αυγούστου 2026, ενώ προβλέπεται να συνεχιστεί μέχρι και τις δύο πρώτες εβδομάδες του Σεπτεμβρίου 2026, παρατείνοντας την αιχμή της φετινής περιόδου.

Ολόκληρο το Δελτίο Τύπου της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας:

ΥΠΑ: Ιστορικό ρεκόρ ημερήσιας κίνησης πτήσεων στο ATHINAI FIR/HELLAS UIR

«Νέο ιστορικό ρεκόρ κατέγραψε η κίνηση πτήσεων στον Ελληνικό Εναέριο Χώρο το

Σάββατο, 18 Ιουλίου 2026, με το προσωπικό Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας (ΕΕΚ) να

διαχειρίζεται συνολικά 5.082 πτήσεις. Ο αριθμός αυτός ξεπερνά το προηγούμενο

υψηλότερο ημερήσιο σύνολο των 4.944 πτήσεων, που είχε καταγραφεί στις 10

Αυγούστου 2024. Οι ΕΕΚ διαχειρίστηκαν το σύνολο της εναέριας κυκλοφορίας,

τηρώντας τα υψηλά πρότυπα ασφαλείας, σύμφωνα με τους σχετικούς εθνικούς,

ευρωπαϊκούς και διεθνείς κανόνες.

Σημειώνεται ότι το ρεκόρ του Αυγούστου 2025 (4.916 πτήσεις) είχε ήδη ξεπεραστεί

από τις 4 Ιουλίου 2026, με 4.925 πτήσεις. Σύμφωνα με τα υφιστάμενα στοιχεία

προγραμματισμού πτήσεων, η αυξητική τάση αναμένεται να διατηρηθεί καθ’ όλη τη

διάρκεια του Αυγούστου 2026, έως και τις δύο (2) πρώτες εβδομάδες του

Σεπτεμβρίου 2026.»