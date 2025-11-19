Επιμέλεια: Ηρακλής Μεσσαριτάκης

Ασταμάτητες παραμένουν οι μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη, ενισχυμένες και από τις καλές καιρικές συνθήκες των τελευταίων ημερών. Το πρωί της Τρίτης (19/11) η Ιεράπετρα βρέθηκε ξανά σε κατάσταση συναγερμού, όταν δύο λέμβοι εντοπίστηκαν να κινούνται ανοιχτά της νήσου Χρυσής, μεταφέροντας περίπου 68 άτομα. Το Λιμεναρχείο Ιεράπετρας κινητοποιήθηκε άμεσα, οργανώνοντας επιχείρηση περισυλλογής και ασφαλούς μεταφοράς των επιβαινόντων προς το λιμάνι.

Η συνεχής άφιξη ανθρώπων που αναζητούν διέξοδο δημιουργεί πλέον ασφυκτικές συνθήκες για την πόλη, η οποία δεν διαθέτει τις απαιτούμενες δομές φιλοξενίας. Στο σχολείο των Καλογήρων, όπου έχουν μεταφερθεί οι 94 μετανάστες που εντοπίστηκαν τα προηγούμενα 24ωρα, η νύχτα κύλησε σε πρόχειρες εγκαταστάσεις. Η φιλοξενία τους καλύπτεται οριακά με αίθουσες που χρησιμοποιούνται ως κατάλυμα, αλλά και με σκηνές που έχουν στηθεί στον προαύλιο χώρο.

Την ίδια ώρα, σε άλλο περιστατικό, μια ακόμη λέμβος με 34 αλλοδαπούς εντοπίστηκε 28 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων. Η επιχείρηση διάσωσης πραγματοποιήθηκε από σκάφος της FRONTEX υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Έρευνας και Διάσωσης. Οι άνθρωποι που επέβαιναν μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της περιοχής, όπου τους παρασχέθηκαν πρώτες βοήθειες και βασικά είδη ανάγκης.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, αναμένεται να οδηγηθούν στον παλιό εμπορευματικό σταθμό του λιμανιού Ηρακλείου, όπου θα ολοκληρωθεί η διαδικασία ταυτοποίησης. Από εκεί, θα ακολουθήσει η μεταφορά τους με πλοίο της γραμμής στον Πειραιά και στη συνέχεια σε δομή κράτησης στην ηπειρωτική Ελλάδα.

Mε πληροφορίες από: radiolasithi – ΕΡΤ News