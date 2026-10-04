Συνεχίζονται οι ισχυρές βροχοπτώσεις στην ευρύτερη περιοχή της Ιεράπετρας στην Κρήτη. Παρατηρείται εκ νέου συσσώρευση υδάτων και όγκος φερτών υλικών στο οδόστρωμα κυρίως στις περιοχές Φερμά και Κουτσουνάρι.

Γι αυτό το λόγο στις 10:56 εκδόθηκε μήνυμα απο το 112 για περιορισμό των μετακινήσεων στην ευρύτερη περιοχή της Ιεράπετρας.

Το προειδοποιητικό μήνυμα που έφτασε στα κινητά των κατοίκων της περιοχής:

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Έντονα καιρικά φαινόμενα στον Δήμο #Ιεράπετρας της Περιφερειακής Ενότητας #Λασιθίου. Περιορίστε τις μετακινήσεις σας. ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών. ℹ️ https://t.co/mbLpAekqgN @pyrosvestiki @hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) October 4, 2026

Τουρίστες μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο από τα Φερμά και το Κουτσουνάρι

Επίσης σημειώνεται πως ζητήθηκε η παροχή βοήθειας για τη μεταφορά 47 τουριστών σε ασφαλές σημείο, από καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης και ξενοδοχεία στις περιοχές Φερμά και Κουτσουνάρι Ιεράπετρας. Διευκρινίζεται ότι τα άτομα δεν κινδυνεύουν ούτε αναφέρθηκε κάποιο πρόβλημα υγείας.

Η διαδικασία μεταφοράς τους είναι σε εξέλιξη και επιχειρούν δυνάμεις από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Ιεράπετρας, ομάδες ορμητικών νερών της 3ης και 6ης Ε.Μ.Α.Κ. καθώς και 2 ομάδες της 3ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε.

Βίντεο με τις καταστροφές στο νομό Λασιθίου:

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τις προβλέψεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ), τα φαινόμενα γενικά στην Κρήτη, αναμένονται να εξασθενήσουν από σήμερα, Κυριακή 04 Οκτωβρίου 2026.

Οι δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος σε όλη την Περιφέρεια Κρήτης παραμένουν ισχυρές. Επίσης, σε αυξημένη ετοιμότητα παραμένουν όλοι οι συναρμόδιοι φορείς.