Συνεχίζονται οι ισχυρές βροχοπτώσεις στην ευρύτερη περιοχή της Ιεράπετρας στην Κρήτη. Παρατηρείται εκ νέου συσσώρευση υδάτων και όγκος φερτών υλικών στο οδόστρωμα κυρίως στις περιοχές Φερμά και Κουτσουνάρι.

Γι αυτό το λόγο στις 10:56 εκδόθηκε μήνυμα απο το 112 για περιορισμό των μετακινήσεων στην ευρύτερη περιοχή της Ιεράπετρας. Παράλληλα οι εικόνες που φτάνουν από το Οροπέδιο Λασιθίου είναι αποκαρδιωτικές, δεκάδες καλλιέργειες έχουν μετατραπεί σε λάσπη, με τους αγρότες να εκφράζουν τους φόβους τους.

Το προειδοποιητικό μήνυμα που έφτασε στα κινητά των κατοίκων της περιοχής:

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Έντονα καιρικά φαινόμενα στον Δήμο #Ιεράπετρας της Περιφερειακής Ενότητας #Λασιθίου. Περιορίστε τις μετακινήσεις σας. ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών. ℹ️ https://t.co/mbLpAekqgN @pyrosvestiki @hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) October 4, 2026

Ανυπολόγιστες ζημιές στις καλλιέργειες

Στο Οροπέδιο Λασιθίου όπου ο κάμπος έχει βυθιστεί στο νερό, η εκτίμηση είναι ότι η καταστροφή είναι ολοκληρωτική. Η έντονη βροχόπτωση μετέτρεψε τις καλλιέργειες σε λασπότοπους.

Οι παραγωγοί δυσκολεύονται ακόμη και να πλησιάσουν τα χωράφια τους. Σημειώνεται ότι οι ζημιές που σημειώθηκαν στο Οροπέδιο Λασιθίου είναι υπέρογκες, καθώς τα 18.000 από τα 25.000 στρέμματα μετατράπηκαν σε λίμνη και κάτω από το νερό θάφτηκαν 3.000 τόνοι πατάτας.

Βίντεο με τις καταστροφές στο νομό Λασιθίου:

Πατάτες και κηπευτικά παραμένουν εγκλωβισμένα στα πλημμυρισμένα χωράφια, με τους αγρότες να εκφράζουν τις ανησυχίες τους, ότι ένα μεγάλο μέρος της φετινής παραγωγής χάθηκε.

Τουρίστες μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο από τα Φερμά και το Κουτσουνάρι

Σημειώνεται ακόμη πως ζητήθηκε η παροχή βοήθειας για τη μεταφορά 47 τουριστών σε ασφαλές σημείο, από καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης και ξενοδοχεία στις περιοχές Φερμά και Κουτσουνάρι Ιεράπετρας. Διευκρινίζεται ότι τα άτομα δεν κινδυνεύουν ούτε αναφέρθηκε κάποιο πρόβλημα υγείας.

Η διαδικασία μεταφοράς τους είναι σε εξέλιξη και επιχειρούν δυνάμεις από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Ιεράπετρας, ομάδες ορμητικών νερών της 3ης και 6ης Ε.Μ.Α.Κ. καθώς και 2 ομάδες της 3ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τις προβλέψεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ), τα φαινόμενα γενικά στην Κρήτη, αναμένονται να εξασθενήσουν από σήμερα, Κυριακή 04 Οκτωβρίου 2026. Οι δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος σε όλη την Περιφέρεια Κρήτης παραμένουν ισχυρές. Επίσης, σε αυξημένη ετοιμότητα παραμένουν όλοι οι συναρμόδιοι φορείς.