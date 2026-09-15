Σε νέα, αιχμηρή παρέμβαση προχώρησε ο Ισραηλινός επιχειρηματίας Ταλ Ντίλιαν, που εμπλέκεται στο σκάνδαλο των παρακολουθήσεων ελλήνων πολιτικών και δημοσιογράφων, με αφορμή τις εξελίξεις στην Κύπρο, γύρω από την υπόθεση του «μαύρου βαν», και την απόφαση της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς να τερματίσει την έρευνα.

Σε αποκλειστική γραπτή δήλωση που παραχώρησε στον τηλεοπτικό σταθμό Alpha Κύπρου, ο Ντίλιαν χαιρέτισε την απόφαση της Ανεξάρτητης Αρχής και επιχείρησε να διαχωρίσει πλήρως την κυπριακή υπόθεση από το ζήτημα των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων στην Ελλάδα, υποστηρίζοντας ότι η διασύνδεση των δύο υποθέσεων στηρίχθηκε σε «ένα αφήγημα και όχι στα πραγματικά περιστατικά».

Αιχμές για τον πολιτικό χειρισμό στην Αθήνα

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι αναφορές του Ισραηλινού επιχειρηματία για τις δικαστικές διαδικασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη στην Ελλάδα. Εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η εξέταση των πραγματικών στοιχείων θα συμβάλει στην αποκατάσταση της φήμης του, ο Ντίλιαν άφησε αιχμές για ένα «αφήγημα» που κάποιοι προώθησαν.

«Κάποιοι ίσως επίσης διαπιστώσουν ότι η αλήθεια, την οποία ήδη γνωρίζουν, είναι ακόμα πιο δύσκολο να συνάδει με το αφήγημα που επέλεξαν να προωθήσουν», ανέφερε χαρακτηριστικά στη δήλωσή του.

Η δημόσια τοποθέτηση του Ντίλιαν αποκτά πρόσθετες διαστάσεις, καθώς έρχεται λίγα εικοσιτετράωρα μετά τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, που όταν κλήθηκε να σχολιάσει τις παρεμβάσεις του επιχειρηματία, απέρριψε κατηγορηματικά το ενδεχόμενο διαλόγου μαζί του, σημειώνοντας: «Δεν έχω πρόθεση να μπω σε μια τέτοια δημόσια συζήτηση με κάποιον ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι πρωτόδικα καταδικασμένος».

Το σχετικό απόσπασμα των δηλώσεων Ντίλιαν αναφέρει επί λέξει: «Παραμένω πεπεισμένος ότι, καθώς οι διαδικασίες στην Ελλάδα προχωρούν, τα πραγματικά περιστατικά και τα αποδεικτικά στοιχεία θα τύχουν της δέουσας εξέτασης και θα συμβάλουν στην αποκατάσταση της φήμης μου και στην αποκάλυψη της αλήθειας, σχετικά με τις κατηγορίες που διατυπώνονται εναντίον μου και των άλλων τριών κατηγορουμένων. Όσοι βασίστηκαν επί μακρόν σε αυτό το αφήγημα, ενδέχεται τελικά να διαπιστώσουν ότι από τα πραγματικά περιστατικά απορρέει μια εντελώς διαφορετική ιστορία. Κάποιοι ίσως επίσης διαπιστώσουν ότι η αλήθεια, την οποία ήδη γνωρίζουν, είναι ακόμα πιο δύσκολο να συνάδει με το αφήγημα που επέλεξαν να προωθήσουν.»