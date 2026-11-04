Ραντεβού στους δρόμους δίνουν μαθητές, φοιτητές και εκπαιδευτικοί, προχωρώντας σε πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου. Η συγκέντρωση διαμαρτυρίας έχει προγραμματιστεί για τις 11:00 το πρωί στα Προπύλαια, με την ΟΛΜΕ να καλεί σε μαζική συμμετοχή.

Στην αιχμή των διεκδικήσεων της εκπαιδευτικής κοινότητας βρίσκονται:

Η ουσιαστική και επαρκής αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης για τα σχολεία.

Η άμεση εκπόνηση ολοκληρωμένου σχεδίου τεχνικών ελέγχων και αποκατάστασης των σχολικών υποδομών και κτηρίων.

Η μείωση του ανώτατου αριθμού μαθητών ανά τμήμα.

Η απόλυτη διασφάλιση του δημόσιου και δωρεάν χαρακτήρα της εκπαίδευσης και η αντίθεση σε αναθεωρήσεις του άρθρου 16.

Η εναντίωση στη θεσμοθέτηση εξετάσεων πανελλαδικού τύπου στο λύκειο.

Στη σχετική της ανακοίνωση, η Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης εκφράζει την αμέριστη συμπαράστασή της στις μαθητικές και φοιτητικές κινητοποιήσεις, επισημαίνοντας χαρακτηριστικά:

«Στεκόμαστε στο πλευρό των μαθητών μας και των φοιτητών που διεκδικούν το δικαίωμα στη δημόσια και δωρεάν παιδεία, στις σπουδές και στη ζωή που τους αξίζουν. […] Διεκδικούμε να δοθούν χρήματα για τη μόρφωση, την υγεία και τη ζωή του λαού, για έρευνα που υπηρετεί τις κοινωνικές ανάγκες».

Παράλληλα, η ΟΛΜΕ προσδίδει διεθνή διάσταση στη διαμαρτυρία, συνδέοντας τη συγκέντρωση με τις απεργιακές κινητοποιήσεις που λαμβάνουν χώρα την ίδια ημέρα στη Γαλλία, τονίζοντας πως ενώνει τη φωνή της με τους εργαζόμενους και τη νεολαία που αγωνίζονται εκτός συνόρων για αντίστοιχα κοινωνικά δικαιώματα.