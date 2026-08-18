Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού θεσπίζει ένα ενιαίο, ανανεωμένο πλαίσιο για τις εκπαιδευτικές εκδρομές στην Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, συνδέοντας τη μάθηση με την εμπειρία και την κοινωνική προσφορά.

Στον πυρήνα της μεταρρύθμισης βρίσκεται η ουσιαστική σύνδεση των εκδρομών με τα Προγράμματα Σπουδών, καθώς και η θέσπιση αυστηρότερων κανόνων ασφάλειας για όλη τη σχολική κοινότητα.

Στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση καθιερώνεται για πρώτη φορά ελάχιστο όριο έξι εκδρομών ανά τμήμα και ανά σχολικό έτος, ενώ δίνεται η δυνατότητα στον Σύλλογο Διδασκόντων να αυξάνει τους συνοδούς εκπαιδευτικούς για τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια.

Παράλληλα, στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση οι μετακινήσεις αποκτούν έντονο παιδαγωγικό χαρακτήρα, καθώς συνδέονται με δράσεις ενεργού πολίτη, όπως η εθελοντική προσφορά σε έκτακτες ανάγκες, οι περιβαλλοντικές αναπλάσεις και οι φιλανθρωπικές πρωτοβουλίες.

Ιδιαίτερη μέριμνα λαμβάνεται για την ενίσχυση της συμπερίληψης, καθώς στα Ειδικά Σχολεία το ελάχιστο απαιτούμενο ποσοστό συμμετοχής μαθητών για την πραγματοποίηση εκδρομής μειώνεται από το 70% στο 50%.

Επιπλέον, για τη μείωση του οικονομικού βάρους των οικογενειών, παρέχεται η δυνατότητα σύμπραξης διαφορετικών σχολικών μονάδων για την κοινή διοργάνωση εκδρομών στο εσωτερικό και το εξωτερικό.

Η θεσμική θωράκιση και η προστασία των παιδιών ενισχύονται θεαματικά. Ο ιδιοκτήτης και το προσωπικό των τουριστικών γραφείων υποχρεούνται πλέον να υποβάλλουν απόσπασμα ποινικού μητρώου, ενώ θεσπίζεται συγκεκριμένος κανόνας για τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση κινητών τηλεφώνων.

Αν μαθητής καταγράφει ή φωτογραφίζει άλλους χωρίς τη συναίνεσή τους, η συσκευή απενεργοποιείται, φυλάσσεται και παραδίδεται στους γονείς μετά το πέρας της μετακίνησης.

Τέλος, διευρύνονται οι δυνατότητες εξωστρέφειας των εκπαιδευτικών μέσω του προγράμματος Erasmus, καθώς καταργείται ο χρονικός περιορισμός των 14 ημερών, εφόσον οι μετακινήσεις πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια των σχολικών διακοπών ή του θέρους.

Μέσα από αυτούς τους άξονες, το σχολείο γίνεται πιο ανοιχτό στην κοινωνία, προσφέροντας πλούσιες παραστάσεις σε κάθε μαθητή μέσα σε ένα απόλυτα προστατευμένο περιβάλλον.