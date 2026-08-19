Ριζικές αλλαγές στον τρόπο διοργάνωσης, το κόστος και την ασφάλεια των σχολικών εκδρομών φέρνουν οι δύο νέες Υπουργικές Αποφάσεις της Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφίας Ζαχαράκη.

Το νέο πλαίσιο στοχεύει στην ενίσχυση της βιωματικής μάθησης και της εξωστρέφειας του σχολείου, θέτοντας παράλληλα αυστηρές δικλείδες προστασίας για μαθητές και εκπαιδευτικούς.

Συνεργασία σχολείων για τη μείωση του κόστους

Μία από τις πλέον ουσιαστικές ελαφρύνσεις για τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς είναι η θεσμοθέτηση της δυνατότητας σύμπραξης δύο ή περισσότερων σχολικών μονάδων.

Τα σχολεία θα μπορούν πλέον να διοργανώνουν από κοινού εκπαιδευτικές μετακινήσεις, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό.

Με τη συνένωση αυτή επιτυγχάνεται καλύτερη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων και επίτευξη χαμηλότερου κόστους ανά μαθητή, ώστε η οικονομική δυνατότητα να μη λειτουργεί ως εμπόδιο συμμετοχής.

Αυστηροί κανόνες για τα κινητά τηλέφωνα

Οι κανόνες προστασίας της ιδιωτικότητας μεταφέρονται και εκτός σχολικής αίθουσας.

Σε περίπτωση που μαθητής φωτογραφίζει, βιντεοσκοπεί ή μαγνητοφωνεί άλλους συμμαθητές ή εκπαιδευτικούς χωρίς τη συναίνεσή τους, ενεργοποιείται συγκεκριμένη διαδικασία άμεσης απενεργοποίησης και φύλαξης της συσκευής από τους συνοδούς.

Το κινητό τηλέφωνο ή η ηλεκτρονική συσκευή παραδίδεται αποκλειστικά στον γονέα ή κηδεμόνα μετά την ολοκλήρωση της εκδρομής.

Ποινικό μητρώο για τουριστικά γραφεία και ενίσχυση ασφάλειας

Για την απόλυτη διασφάλιση των μαθητών κατά τη διάρκεια των μετακινήσεων, θεσπίζονται επιπλέον δικλείδες ασφαλείας.

Τόσο ο ιδιοκτήτης όσο και το προσωπικό του τουριστικού γραφείου που θα συνοδεύει τους μαθητές υποχρεούνται να υποβάλλουν απόσπασμα ποινικού μητρώου.

Παράλληλα, αποσαφηνίζονται πλήρως οι αρμοδιότητες και οι ευθύνες των συνοδών εκπαιδευτικών για την παροχή θεσμικής προστασίας, ενώ ο Σύλλογος Διδασκόντων αποκτά τη δυνατότητα να αυξάνει τον αριθμό των συνοδών εκπαιδευτικών όταν το κρίνει απαραίτητο για την ασφαλή εποπτεία.

Τουλάχιστον 6 εκδρομές στο Δημοτικό και δράσεις ενεργού πολίτη στο Γυμνάσιο/Λύκειο

Στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση καθιερώνεται για πρώτη φορά υποχρεωτικός ελάχιστος αριθμός έξι 6 εκπαιδευτικών μετακινήσεων ανά τμήμα και ανά σχολικό έτος, συνδέοντας τη μάθηση με τον πολιτισμό, το περιβάλλον, την επιστήμη και τη σωματική ευεξία.

Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, οι εκδρομές αποκτούν παιδαγωγικό χαρακτήρα κοινωνικής προσφοράς. Περιλαμβάνουν δράσεις ενεργού πολίτη, όπως πρωτοβουλίες αλληλεγγύης, φιλανθρωπικό έργο, παροχή βοήθειας σε έκτακτες ανάγκες, καθώς και δράσεις ανάπλασης χώρων, καθαρισμού και προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος.

Διευκολύνσεις για Ειδικά Σχολεία και προγράμματα Erasmus

Για τα Ειδικά Σχολεία, προκειμένου να ξεπεραστούν τα γραφειοκρατικά και πρακτικά εμπόδια, το ελάχιστο απαιτούμενο ποσοστό συμμετοχής των μαθητών για την πραγματοποίηση μιας εκδρομής μειώνεται από το 70% στο 50%.

Όσον αφορά τα προγράμματα Erasmus, αίρεται ο περιορισμός των 14 ημερών ανά έτος για τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών, εφόσον η μετακίνηση πραγματοποιείται κατά τις διακοπές των Χριστουγέννων, του Πάσχα ή κατά τη θερινή περίοδο από 22 Ιουνίου έως 31 Αυγούστου.