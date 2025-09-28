Δεν έχουν τέλος όπως φαίνεται τα σκάνδαλα που έρευνα η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στη χώρα μας. Όπως όλα δείχνουν, τελευταία υπόθεση που έχει μπει στο στόχαστρο της Γενικής Ευρωπαίας Εισαγγελέας, Λάουρα Κοβέσι, είναι αυτή των ψηφιακών υδρομετρητών.

Μια υπόθεση που μπορεί να φαντάζει άγνωστη στους περισσότερους, εντούτοις όμως, ενδεχομένως να αποτελέσει μια υπόθεση διαφθοράς που να ξεπερνά τα 300 εκατομμύρια ευρώ.

Αγόραζαν σε δεκαπλάσια τιμή

Ενώ η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ερευνά ήδη -μεταξύ πολλών άλλων- την πιθανή κατάχρηση ευρωπαϊκών κονδυλίων που προορίζονταν για ανακύκλωση, μια νέα υπόθεση που αφορά την Τοπική Αυτοδιοίκηση, έρχεται στο φως της δημοσιότητας. Η δικογραφία που φέρεται σύμφωνα με πληροφορίες να έχει ανοίξει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την προμήθεια «ψηφιακών υδρομέτρων», αφορά ενδεχόμενη κατασπατάληση κοινοτικών πόρων. Πρόκειται άλλωστε για προμήθειες που χρηματοδοτήθηκαν από προγράμματα ΕΣΠΑ.

Τα εν πολλοίς άγνωστα μέχρι σήμερα στο ευρύ κοινό «ψηφιακά υδρόμετρα», χρησιμοποιούνται από τους δήμους ώστε να καταγράφουν ηλεκτρονικά την κατανάλωση νερού από τους δημότες. Πρόκειται για έναν σύγχρονο τρόπο εντοπισμού διαρροών σε μια περίοδο που η Ελλάδα αντιμετωπίζει τεράστιο ζήτημα λειψυδρίας.

Ενώ λοιπόν η χρησιμότητα των «ψηφιακών υδρομέτρων» δεν μπορεί να παραγνωριστεί, οι έως τώρα έρευνες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, φαίνεται να έχουν διαπιστώσει πως έχει υπάρξει μια γιγαντιαία υπερκοστολόγησή τους.

Όπως άλλωστε μπορεί εύκολα να διαπιστώσει κανείς έπειτα από μια ολιγόλεπτη έρευνα στο διαδίκτυο, η πραγματική αξία των «ψηφιακών υδρομέτρων», δεν φαίνεται να ξεπερνά τα 30 ευρώ. Εντούτοις, αρκετοί δήμοι φέρονται να τα αγόραζαν σε τιμές που έφταναν ακόμη και τα 250-300 ευρώ. Τα αγόραζαν δηλαδή σε σχεδόν δεκαπλάσια τιμή.

Περνούσαν «κάτω από τα ραντάρ»

Αυτές οι φερόμενες υπερκοστολογημένες προμήθειες, φαίνεται πως κατόρθωσαν να περάσουν «κάτω από τα ραντάρ», καθώς αποτελούσαν απευθείας αναθέσεις μικρών προμηθειών, αξίας 30.000- 40.000 ευρώ κι ως αποτέλεσμα δεν ελέγχονταν από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Αυτή η πρακτική αξιοποιήθηκε όπως όλα δείχνουν από πολλούς δήμους, οι οποίοι προέβαιναν σε αναρίθμητες προμήθειες «ψηφιακών υδρομέτρων», χωρίς να τους ελέγχει κανείς. Μάλιστα, πολλοί δήμοι φαίνεται πως εξακολουθούν να επιδίδονται σε αυτή την πρακτική μέχρι και σήμερα.

Ακόμη δεν μπορεί να γίνει εκτίμηση του μεγέθους της πιθανής κατασπατάλησης κοινοτικών πόρων, η οποία ενδεχομένως ξεπερνάει -σύμφωνα με ανεπίσημες εκτιμήσεις- τα 300 εκατομμύρια ευρώ. Το εντυπωσιακό παρόλα αυτά είναι ότι σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας «Τα Νέα», πρόκειται για μια υπόθεση που αφορά περίπου τους μισούς δήμους της χώρας.

Εύλογα ερωτήματα

Σύμφωνα με διαρροές στις οποίες έχουν προβεί «αρμόδιες πηγές», η κεντρική κυβέρνηση δεν συνυπογράφει για απευθείας αναθέσεις μικρών προμηθειών των δήμων. Αυτός είναι ο λόγος που σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, στην προκειμένη περίπτωση, η κεντρική κυβέρνηση δεν μπορεί να ελέγξει πόσες προμήθειες «ψηφιακών υδρόμετρων» έγιναν σε βάθους χρόνου από τους εκάστοτε δήμους.

Εφόσον όμως πρόκειται για μια πρακτική στην οποία φαίνεται πως επιδίδονταν περίπου οι μισοί δήμοι της χώρας, δημιουργούνται εύλογα ερωτήματα για το πως -κι αυτή- η υπόθεση δεν είχε υποπέσει στην αντίληψη της κυβέρνησης, παρά χρειάστηκε η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας προκειμένου να ρίξει φως σε αυτό το νέο πιθανό σκάνδαλο.

Το επόμενο χρονικό διάστημα αναμένεται με πολύ ενδιαφέρον, προκειμένου να διαπιστωθεί που θα οδηγήσει κι αυτή η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, η οποία έχει «περικυκλώσει» την Ελλάδα.